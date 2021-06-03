Два человека погибли во время пожара в Арзамасском районе

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Частный дом сгорел в ночь на 17 июля в деревне Малое Туманово Арзамасского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Как уточнили в ведомстве, сообщение о пожаре в личном жилом доме по ул. 9 Мая поступило в 23:27 16 июля.
Уже через три минуты к месту прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. Тем не менее, прибывшие пожарные обнаружили открытое горение личного жилого дома и надворных построек.
Специалисты пояснили, что пожар был поздно замечен очевидцами - и это повлияло на тяжесть развития пожара.
В 00:12 пожар локализован, и только в 00:41 17 июля сотрудники МЧС ликвидировали горение. Общая площадь пожара составила - 104 кв.м.
На пепелище были обнаружены тела двух погибших людей - мужчины и женщины. К тушению пожара и ликвидации его последствий от МЧС было привлечено 18 человек и 6 единиц спецтехники.
Напомним, накануне стало известно о взрыве на заводе им. Я.М. Свердлова в Дзержинске. В ГУ МЧС по Нижегородской области пояснили, что произошла разгерметизация ёмкости с ацетоном в цехе по производству данного химического вещества. Пострадали три человека.
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