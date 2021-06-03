"Школу 800" достроят до конца августа
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Блюда волжской кухни появятся в ресторанах Нижнего Новгорода
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Происшествия
17 июля 2021 09:53  [47] Два человека погибли во время пожара в Арзамасском районе
16 июля 2021 19:46  [1006] МЧС сообщило о трёх пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске
16 июля 2021 19:04  [1616] Взрыв произошёл на заводе им. Я.М. Свердлова в Дзержинске
16 июля 2021 16:03  [341] Пять дополнительных лет грозят заключённому в Семёнове за то, что он покусал сотрудника колонии
16 июля 2021 11:58  [469] Нижегородский подросток пропал в горах в Сочи
16 июля 2021 08:04  [1993] Шесть человек пострадали и один погиб в ДТП на М7 в Воротынском районе
15 июля 2021 13:46  [1940] Уголовное дело заведено по факту смерти 6-месячного малыша в Павлове
15 июля 2021 09:14  [657] СК проверяет информацию об избиении подростков в р.п. Сатис Дивеевского района
14 июля 2021 15:01  [762] Мужчина утонул в р.Волга в Нижнем Новгороде
13 июля 2021 13:32  [796] Пенсионер из Дзержинска подозревается в убийстве соседа из-за давней обиды
Происшествия

Два человека погибли во время пожара в Арзамасском районе

17 июля 2021 09:53  [47] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Частный дом сгорел в ночь на 17 июля в деревне Малое Туманово Арзамасского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о пожаре в личном жилом доме по ул. 9 Мая поступило в 23:27 16 июля.

Уже через три минуты к месту прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. Тем не менее, прибывшие пожарные обнаружили открытое горение личного жилого дома и надворных построек.

Специалисты пояснили, что пожар был поздно замечен очевидцами - и это повлияло на тяжесть развития пожара.

В 00:12 пожар локализован, и только в 00:41 17 июля сотрудники МЧС ликвидировали горение. Общая площадь пожара составила - 104 кв.м.

На пепелище были обнаружены тела двух погибших людей - мужчины и женщины. К тушению пожара и ликвидации его последствий от МЧС было привлечено 18 человек и 6 единиц спецтехники.

Напомним, накануне стало известно о взрыве на заводе им. Я.М. Свердлова в Дзержинске. В ГУ МЧС по Нижегородской области пояснили, что произошла разгерметизация ёмкости с ацетоном в цехе по производству данного химического вещества. Пострадали три человека.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Пожар
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph