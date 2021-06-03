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Грозы и сильный ветер пройдут по Нижегородской области в ближайшие часы

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Синоптики снова предупредили о грозах в отдельных районах Нижегородской области 17 июля. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, уже в ближайшие полчаса-час локально по Нижегородской области ожидаются грозы, ливни, град, местами - порывы западного, северо-западного ветра до 14-19 м/с . Угроза ливней и града сохранится местами до конца текущего дня, предупредили синоптики.

В связи с этим в регионе прогнозируется высокая вероятность чрезвычайных ситуаций, которые будут связаны с возможным обрывом линий электропередачи и связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением ветхих конструкций или строительных кранов, падением деревьев со слабой корневой системой. Молнии могут поразить объекты, не оборудованные громоотводом.

На сельхозугодьях из-за града вероятны затопления, а также повреждение и полегание растительности. Кроме того, возможны оползни, размыв насыпи железнодорожного полотна и автодорог.

В МЧС рекомендовали во время грозы отключить дома всю бытовую технику. Кроме того, специалисты напомнили, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко превышает 15 минут.

Ранее ведомство сообщило, что местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду в течение дня сохранится жаркая погода с температурой +35°.

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Теги:
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