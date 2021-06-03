Жара до +35° установится в Нижегородской области 17 июля

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Региональное ГУ МЧС предупреждает нижегородцев о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций 17 июля 2021 года из-за опасной погоды.
Как сообщает ведомство со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду в течение дня сохранится жаркая погода с температурой +35°.
В связи с этим в регионе значительно повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Из-за жары прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередач и связи.
Кроме того, возможно возникновение ЧС, связанных с перевозкой опасных грузов, отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, нарушениями в работе железнодорожного транспорта в результате деформации ж/д полотна. Также прогнозируется увеличение количества аварий на маломерных судах.
Специалисты рекомендует при сильной жаре избегать перегревания: не находиться долго на солнце, носить светлую "дышащую" одежду и головные уборы, не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.
Ранее сообщалось, что полный запрет на посещение лесов начал действовать в Нижегородской области в период аномально жаркой погоды. В связи с введением IV и V класса пожароопасности на территории Нижегородской области в столице Приволжья будет вестись информирование местных жителей через систему экстренного оповещения.
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