Глеб Никитин и Игорь Артемьев провели совещание по развитию регби в регионе Спорт

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев провели совещание по развитию регби в регионе. Совещание прошло в преддверии матча Чемпионата Европы по регби между сборными России и Португалии на стадионе "Нижний Новгород".

В мероприятии принял участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин, директор по развитию регби в регионах Федерации регби России Глеб Бабкин, президент Федерации регби Нижегородской области Сергей Пчелкин.

"Этот матч имеет большое значение для развития регби в Нижегородской области. Международная игра для подрастающего поколения может стать их первой ступенью в большой спорт. Именно для этого мы пригласили на матч юных нижегородцев из образовательных и спортивных учреждений области. Будет здорово, если региональные секции после этой игры пополнятся новыми спортсменами", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что развитию регби в регионе сейчас уделяется особое внимание. В Дзержинске создан регбийный клуб "Химик". Детско-юношеское регби развивается на базе семи образовательных учреждений. На данный момент регби в регионе занимаются более 600 человек.

"Матч Чемпионата Европы является и важной частью событийной программы 800-летия Нижнего Новгорода. У нас уже прошел Чемпионат Европы по пятиборью и ряд других крупных соревнований, они были организованы с соблюдением всех необходимых требований безопасности", - добавил Глеб Никитин.

«У нас сегодня спортивный праздник, но его нельзя отделить от большого праздника для всей страны – 800-летия Нижнего Новгорода. Мы увидели, как завершаются строительные работы. Нижний Новгород - прекрасный город, в котором живут прекрасные люди. Для нас важно, чтобы Нижний Новгород и регион в целом становились одним из центров развития регби России. Особое внимание необходимо уделять развитию детско-юношеского спорта. Думаю, что это полностью отвечает интересам региона», - отметил Игорь Артемьев.

Напомним, матч чемпионата Европы по регби состоится в Нижнем Новгороде 17 июля. Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил благодарность руководству Федерации регби России за оказанное доверие.