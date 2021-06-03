Прокурорская проверка проводится в Нижегородской области по факту ДТП с участием подростков Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Прокурорская проверка проводится в Нижегородской области по факту ДТП с участием подростков.

ЧП произошло в Балахнинском районе в ночь на 18 июля. Жертвами аварии стали 5 человек, среди них – 4 подростка.

Как сообщили в прокуратуре региона, один из пассажиров погиб, остальные госпитализированы.

Организована проверка. Ее проведение поручено прокурору Балахнинского района.

Выясняются обстоятельства произошедшего. При наличии оснований могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб в результате ДТП под Воротынцем 17 июля.