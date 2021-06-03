Уголовное дело завели по факту ДТП с участием подростков в Балахне Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Один человек погиб и ещё четверо получили ранения в результате ДТП в Балахнинском округе, произошедшем в ночь на 18 июля. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Напомним, смертельная авария произошла возле деревни Гумнищи Балахнинского городского округа.

В МВД рассказали, что ночью 18 июля 17-летний водитель, не имевший права управления транспортным средством, сел за руль отечественного автомобиля и поехал кататься с друзьями. На дороге машину для проверки попытались остановить сотрудники ДПС, но подросток проигнорировал требования инспекторов.

Он на высокой скорости попытался скрыться от сотрудников полиции, не справился с управлением - и съехал в кювет, где машина перевернулась. В результате ДТП 16-летний пассажир авто скончался до приезда скорой помощи. Ещё трое пассажиров и водитель были доставлены в районную больницу.

По данному факту 18 июля была организована прокурорская проверка.

19 июля стало известно, что Следственным отделом ОМВД по Балахнинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Как пояснили в ведомстве, за это предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет.