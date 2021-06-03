Памп-трек в Дзержинске возводится под контролем спортсменов-экстремалов Общество

Фото: Instagram Ивана Носкова

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Любители экстремального велоспорта вместе с членами молодёжной администрации и главой города Дзержинска Иваном Носковым проверили строительство памп-трека около молодёжного комплекса "Спутник". Работы на объекте проводятся в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда".

Благоустройство этого общественного пространства планируют полностью завершить к сентябрю. Специальная трасса для катания на велосипедах, роликах, скейтбордах и самокатах будет состоять из двух зон: для начинающих спортсменов и для профессионалов. Площадь памп-трека - 994 кв. м. В настоящее время оформляют дорожки и готовят каркасы для заливки бетоном.

Велосипедисты-экстремалы, которые участвовали в проектировании, отметили, что они контролируют весь процесс строительства, и к их рекомендациям прислушиваются. В частности, изменена геометрию волн, чтобы по памп-треку было приятно кататься и новичкам, и опытным райдерам.

Раньше спортсменам приходилось самим строить трассы, или кататься в парке. Теперь они с нетерпением ждут открытия новой оборудованной площадки в Дзержинске.

Глава Дзержинска Иван Носков добавил, что благоустраиваемая территория включает в себя также детскую и спортивную площадки, зону для прогулок и отдыха. Но именно памп-трек уже привлекает внимание окрестной молодёжи.

"Следующим шагом будет приведение в порядок фасада библиотеки им. Симонова и капитальный ремонт "Спутника". Он должен стать настоящим центром для молодёжи», - поделился планами Носков.

Напомним, в 2021 году в рамках федеральной программы "ФКГС" в Дзержинске будет благоустроено два общественных пространства: Привокзальная площадь и территория между домами 76 и 78 на проспекте Циолковского, включая территорию у МК "Спутник". На эти цели выделено более 86 млн рублей.

Ранее сообщалось, что реконструкция дороги на ул. Красноармейской в Дзержинске завершена на 80%. Закончить работы планируется в октябре.