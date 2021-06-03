Скейтбордисты ждут открытия нижегородского парка "Швейцария" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

Скейтбордисты ждут открытия нижегородского парка "Швейцария".

Согласно информации, в парке уже полностью готова к сдаче новая современная скейт-площадка площадью более 1600 кв.метров.

Парк "Швейцария" откроется для посетителей уже в августе и протестировать новый городской скейт парк можно будет уже совсем скоро.

Напомним, что в парке установят два светомузыкальных фонтана. Фонтаны являются новыми объектами, которых ранее в парке не было. Второй фонтан будет находиться рядом с детским центром. Речь идет о "сухом" фонтане с подсветкой, состоящем из трех колец.

Напомним, что благоустройством парка занимается АО "Группа компаний ЕКС" из Ярославля. Стоимость контракта составляет 3,74 млрд рублей. Речь идет о верхнем пласте парка.

Компания отреставрирует входы и ограду парка "Швейцария", которые являются объектом культурного наследия. Планируется благоустройство существующего мемориального комплекса "Нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне" и сквера "Первых маевок".

Кроме того, проект предполагает установку малых архитектурных форм, создание детских и спортивных площадок, а также некапитальных парковых павильонов, которые будут выполнены из дерева и стекла.