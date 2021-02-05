Два светомузыкальных фонтана устанавливают в нижегородском парке "Швейцария" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Два светомузыкальных фонтана устанавливают в парке "Швейцария" Нижнего Новгорода. Об этом рассказал руководитель проектов управления капитального строительства АО "Группа компаний ЕКС" Ильяс Мусаев в ходе пресс-тура по парку 16 февраля 2021 года.

Фонтаны являются новыми объектами, которых ранее в парке не было. Один из них разместили в центральной зоне. Объект будет представлять собой чашу и пять фонтанных колец.

"Это центральная струя, второе кольцо - восемь форсунок, третье и четвертое - по 16, пятое - восемь ЗD форсунок, которые будут подсвечиваться. Для этого мы установим 124 светодиодных светильника", - пояснил Ильяс Масуев.

Рядом с фонтаном установят четыре динамика, которые будут проигрывать десять мелодий, синхронизированных с работой фонтана.

На данный момент выполнены работы по внутренней отделке фонтана, установлены насосное оборудование и оборудование для фильтрации. Работы по отделке чаши начнутся в ближайшее время. Для этого там организуют обогрев.

Второй фонтан будет находиться рядом с детским центром. Речь идет о "сухом" фонтане с подсветкой, состоящем из трех колец. Сейчас он находится под навесом, потому что там проводится внутренняя отделка и установка оборудования.

(будущий "сухой" фонтан, фото: НИА "Нижний Новгород")

Как пояснила советник главы Нижнего Новгорода Анастасия Сорокина, готовность всех объектов парка на сегодняшний день составляет 37%. Работы идут в графике, и продолжаются даже в мороз. Основные работы будут завершены в июне. Открытие парка запланировано на июль-август.

Напомним, что благоустройством парка занимается АО "Группа компаний ЕКС" из Ярославля. Стоимость контракта составляет 3,74 млрд рублей. Речь идет о верхнем пласте парка.

Компания отреставрирует входы и ограду парка "Швейцария", которые являются объектом культурного наследия. Планируется благоустройство существующего мемориального комплекса "Нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне" и сквера "Первых маевок".

Кроме того, проект предполагает установку малых архитектурных форм, создание детских и спортивных площадок, а также некапитальных парковых павильонов, которые будут выполнены из дерева и стекла.

Разработчики концепции благоустройства парка предложили разделить парк на восемь самостоятельных зон. Эта идея была сохранена. В настоящий момент в парке предусмотрены: Детский парк, Центральный парк, где планируется проводить массовые мероприятия, Спортивный парк с пунктами проката, скейтпарком и беговым кольцом, Мемориальный парк, а также тихие прогулочные зоны.

Ранее сообщалось, что в парке уже установили каркас беседки-качелей на 32 места.