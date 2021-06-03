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Общество

Полигоны ТКО в Балахне и Городце эксплуатируются с многочисленными нарушениями

20 июля 2021 16:07  [112] Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Управление Росприроднадзора по Нижегородской области завершило проведение плановой выездной проверки в отношении АО "Ситиматик - Нижний Новгород", в ведении которого находятся два межмуниципальных полигона для размещения непригодных к переработке твердых коммунальных отходов на территории Балахнинского и Городецкого районов Нижегородской области. Руководитель Управления Сергей Соломатин лично инспектировал работу мусоросортировочных комплексов.

В ведомстве пояснили, что обе свалки относятся к первой категории негативного воздействия на окружающую среду. И проверка показала, что они эксплуатируются с нарушениями требований природоохранного законодательства. Например, компания не следит за состоянием и загрязнением окружающей среды на территории обоих объектов.

Кроме того, специалисты в лаборатории после анализа образцов земли с балахнинской свалки подтвердили, что деятельность полигона оказывает негативное влияние на почву, которая оказалась выше нормы загрязнена нитритами, медью, свинцом, никелем, хромом и ртутью. Аналогичный отбор проб почвы на Городецком полигоне зафиксировал загрязнение почвы нитратами, нитритами, нефтепродуктами, медью, свинцом, никелем и цинком. При этом отмечается, что анализ проб воздуха же нарушений не выявил.

Тем не менее, заверяют с Росприроднадзоре, были выявлены и другие факты нарушений действующих экологических норм и требований, а также отступления от проектной документации. Например, на свалках размещаются отходы, захоронение которых запрещается - металл, пластик, текстиль, автопокрышки, картон, полиэтилен.

Территория Балахнинского полигона не соответствует установленным требованиям, размещение отходов здесь происходит с нарушениями. А на Городецком полигоне отходы ТКО разлетаются в санитарно-защитной зоне объекта, также там не проводится уплотнение и пересыпание отходов инертным материалом, очистные сооружения на объекте отсутствуют.

Кроме того было, установлено, что руководство компании допустило к работе с опасными отходами сотрудников без профессионального обучения или дополнительного профессионального образования.

По итогам проверки выявлено 18 нарушений природоохранного законодательства, по каждому из которых составлены протоколы. В ближайшее время будут вынесены постановления о привлечении должностных лиц АО "Ситиматик - Нижний Новгород" к административной ответственности. Компании вынесены предписания об обязательном устранении всех выявленных нарушений.

Напомним, балахнинцы неоднократно жаловались на деятельность полигона. Более того, шесть местных жителей направили в суд иск в отношении АО "Ситиматик-Нижний Новгород". Они утверждали, что в почве около их домов выявлена опасная для их здоровья концентрация токсичных вредных веществ. Также они заявляли, что на полигон помимо ТКО вывозят и опасные отходы с промышленных предприятий, на что у обслуживающего предприятия не было разрешения. Суд встал на сторону истцов и вынес постановление - закрыть свалку в срок до 2023 года. За это время власти должны определить, где складировать ТКО, и определить новые тарифы.

Ранее сообщалось, что в отношении экс-главы администрации Балахны заведено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при строительстве полигона ТБО.

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Теги:
Росприроднадзор Свалки Экология
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