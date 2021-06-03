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Общество

Укрепление склона и стены кремля в зоне воссоздания фуникулёра завершают в Нижнем Новгороде

20 июля 2021 17:17  [2] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На участке от Тайницкой до Георгиевской башни Нижегородского кремля завершаются противооползневые мероприятия. Для укрепления склона установлено уже свыше 200 свай. Об этом рассказали представители главного подрядчика - Государственного предприятия Нижегородской области по достройке и реставрации объектов недвижимости (ГП НО "ДиРОН").

Управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга сообщил, что укрепление склонов Нижегородского кремля - один из важных этапов реставрации и сохранения объекта культурного наследия. Он добавил, что для инженерной защиты были привлечены лучшие специалисты: в частности, представители Научно-исследовательского института оснований и подземных сооружений им. Н.М. Герсеванова. А сотрудники ННГАСУ разработали систему геотехнического мониторинга.

Также на участке от Тайницкой до Часовой башни специалисты проводят основательное укрепление кремлевской стены. Данные работы выполнены на 60%.

Научный сотрудник лаборатории "Механика грунтов" НИИОСП к.т.н Андрей Харичкин рассказал, что стена на данном участке находилась в аварийном состоянии - Часовая башня отделилась от прясла. Это произошло из-за неравномерного проседания фундаментов башни и стены. Также выяснилось, что Часовая и Северная башни стояли на сосновых сваях, которые давно сгнили и образовали пустоты. Теперь специалисты укрепляют цементом цементом фундамент самих башен и стены.

"Дело в том, что в начале 16 века, когда строилась крепость, цемента ещё не было, тогда в строительстве применяли известковый раствор. Внешнюю и внутреннюю части стены выкладывали из кирпича, а пространство между ними заполняли обломками кирпичей, камней и заливали известняком. За более чем 500 лет в стене произошли значительные разрушения этого природного материала. Сегодня выбран метод инъектирования специальным вяжущим материалом, который не конфликтует с известковым, но придает стене монолитность. Всего по внешнему и внутреннему периметру стены будет сделано 8 150 инъекций. Работы возможны только в теплое время года, чтобы раствор мог максимально набрать свои свойства", - пояснил Андрей Харичкин.

Ранее сообщалось, что в рамках противооползневых мероприятий сваями и ростверками специалисты укрепляют Ивановский съезд, склон у площади мемориала "Вечный огонь", участки склона от Северной до Георгиевской башни - через Тайницкую, Ивановскую и Зачатьевскую, а также Губернаторский сад. Всего по внешнему и внутреннему периметру кремля будет размещено 3 290 свай и изготовлено 2 635 погонных метров ростверков - подпорных стен.

Напомним, ГП НО "ДиРОН" планировал построить фуникулер в Нижегородском кремле к августу 2021 года.

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Теги:
Благоустройство Кремль Реконструкция
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