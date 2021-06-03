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Общество

Три диагональных пешеходных перехода появятся в центре Нижнего Новгорода

21 июля 2021 11:43  [354] Общество

Фото: ПНСТ, Росстандарт

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Три диагональных пешеходных перехода появятся в центре Нижнего Новгорода. Об этом глава города Юрий Шалабаев заявил на своей странице в Instagram.

По его словам, они будут нанесены на пересечениях улицы Варварской с улицами Алексеевской, Пискунова и Академика Блохиной.

"Они позволят переходить проезжую часть между противоположными углами перекрестка. Для пешеходов будет выделена отдельная фаза работы светофорных объектов, обеспечивающих остановку транспортных средств со всех направлений", - сказал Юрий Шалабаев.

Он добавил, что действовать нововведения будут уже после комплексного благоустройства улицы Варварской, которое завершится в августе.

Ранее сообщалось, что в центре города стала появляться синяя разметка. Она нанесена в границах зоны действия платной парковки.

Так, в августе в опытную эксплуатацию запустят еще четыре платные парковки. Также в августе будут работать в тестовом режиме парковки на ул. Пискунова, ул. Октябрьская и на ул. Чкалова.

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