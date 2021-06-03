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Общество

Фасады 385 жилых домов отремонтировали по требованию Госжилинспекции к 800-летию Нижнего Новгорода

21 июля 2021 16:53  [60] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сотрудники Госжилинспекции в преддверии празднования 800-летия Нижнего Новгорода проверили техническое состояние фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Советского и Нижегородского районов. Данная проверка показала, что 476 фасадам многоквартирных домов требуется незамедлительный ремонт.

"В настоящее время по требованию Госжилинспекции в нормативное состояние приведено 385 фасадов. Ответственным за их состояние организациям поручено увеличить темп работ по приведению фасадов многоквартирных домов в порядок. Обращаю внимание, что работы должны быть выполнены до 30 июля. В случае невыполнения их в срок домоуправляющим компаниям может грозить штраф до 300 тысяч рублей", - сообщил начальник сектора по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ГКУ НО "Управление по обеспечению деятельности ГЖИ Нижегородской области" Евгений Алексеев.

Он привёл в пример фасад дома по проспекту Гагарина, 14, который находился в плачевном состоянии - и домоуправляющей компании Советского района в конце апреля было выдано предостережение.

"Как мы видим, сейчас работы находятся в финальной стадии. Повторная проверка Госжилинспекции будет проведена уже после их окончания", - добавил Алексеев.

Заместитель директора по производству АО "Домоуправляющая компания Советского района" Егор Завьялов отчитался, что работы по ремонту фасада дома по проспекту Гагарина, 14 выполнены уже на 95%: завершена реставрация старинных архитектурных элементов художественной лепки, восстановлены штукатурный и окрасочный слои фасада. Осталось выполнить финишные работы по устройству металлических козырьков у входов в подъезды.

Ранее сообщалось, что более 1,5 тысяч фасадов отремонтировали в Нижнем Новгороде этим летом. 425 из отремонтированных зданий – жилые дома.

Напомним, силами коммунальных организаций в Нижнем Новгороде ремонтируют 92 многоквартирных дома, 173 дома находятся в зоне ответственности Фонда капремонта. В администрации добавили, что к середине июля ремонт крыш и фасадов в Нижнем Новгороде должны закончить.

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Теги:
800-летие Ремонтные работы
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