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Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с тремя погибшими в Кстовском районе

22 июля 2021 09:42  [142] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с тремя погибшими в Кстовском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла накануне - 21 июля на 4 км. автодороги подъезд к Южной промзоне города Кстово.

Водитель грузового автомобиля SCANIA не выбрал безопасную дистанцию и как следствие совершил столкновение с Газелью. Она в свою очередь столкнулась с другим грузовым автомобилем, который двигался в попутном направлении.

Газель оказалась зажата между двумя большегрузами и загорелась. В машине были обнаружены три трупа - двух мужчин и женщины.

В настоящее время по факту автоаварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Виновник автоаварии - 47-летний житель Пензенской области задержан полицейскими.

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Теги:
ДТП Кстовский район
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