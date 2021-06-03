Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с тремя погибшими в Кстовском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с тремя погибшими в Кстовском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла накануне - 21 июля на 4 км. автодороги подъезд к Южной промзоне города Кстово.

Водитель грузового автомобиля SCANIA не выбрал безопасную дистанцию и как следствие совершил столкновение с Газелью. Она в свою очередь столкнулась с другим грузовым автомобилем, который двигался в попутном направлении.

Газель оказалась зажата между двумя большегрузами и загорелась. В машине были обнаружены три трупа - двух мужчин и женщины.

В настоящее время по факту автоаварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Виновник автоаварии - 47-летний житель Пензенской области задержан полицейскими.