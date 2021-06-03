Лишь 3% нижегородцев заболели коронавирусом после вакцинации Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

До 3% нижегородцев заболели коронавирусом после вакцинации компонентами препаратов против COVID-19. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.



В этот показатель входят все заболевшие, когда-либо сделавшие прививку любой из вакцин, первой или двумя аппликациями в период с января по июль 2021 года, уточнили в ведомстве.

Специалисты подчеркнули, что общую абсолютную цифру сейчас назвать нельзя, так как она включает сумму несколько вводных: например, время заражения и градацию заболевших по разным социальным группам.

Кроме того, на общую цифру влияет и специфика заболевания, поскольку имеются пациенты, перенёсшие long-covid - затяжную форму болезни; пациенты, заразившиеся до формирования иммунитета после вакцинации, а также пациенты, у которых не появился иммунный ответ после вакцинации - и т.д.

Цифра до 3% определена методом выборочного сбора информации из медицинских амбулаторных и стационарных организаций в момент контроля за работой участка или COVID-госпиталя, добавили в Минздраве.



Напомним, по данным на 22 июля, в Нижегородской области прививку от новой коронавирусной инфекции сделали 676,8 тысяч человек, из них около 470 тысяч получили уже две дозы препарата. При этом для больных коронавирусом в медучреждениях Нижегородской области развёрнуто почти 6 тысяч коек. Из них 3 295 оснащены кислородом, ещё 739 реанимационных коек оснащены аппаратами ИВЛ.