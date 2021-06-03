Более 676 тысяч человек привились от COVID-19 в Нижегородской области Общество

Фото: с сайта kovivak.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области по данным на 22 июля сделали прививку от новой коронавирусной инфекции 676,8 тысяч человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что 21 июля в регионе вакцинировались 15,4 тысячи человек. При этом, по информации областного Минздрава, около 470 тысяч нижегородцев получили уже две дозы препарата.

Давид Мелик-Гусейнов также добавил, что для больных коронавирусом в медучреждениях Нижегородской области развёрнуто почти 6 тысяч коек. Из них 3 295 оснащены кислородом, ещё 739 реанимационных коек оснащены аппаратами ИВЛ.

Ранее глава Минздрава дал простейшие рекомендации, как не допустить четвёртую волну коронавируса в регионе: как можно быстрее привиться и соблюдать правила безопасности: носить в общественных местах маски и чаще обрабатывать руки антисептиком.

Напомним, поставки вакцин "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" возобновились в Нижегородской области. Кроме того, регулярно пополняются запасы "Спутника V": 17 июля регион получил очередную партию из 60 тысяч доз препарата. В медучреждения области вакцина была доставлена в период с 19 по 21 июля.