Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Школу 800" достроят до конца августа
Блюда волжской кухни появятся в ресторанах Нижнего Новгорода
Гастрономический фестиваль с Константином Ивлевым пройдет в Нижнем
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
22 июля 2021 11:45  [36] Более 676 тысяч человек привились от COVID-19 в Нижегородской области
22 июля 2021 09:14  [243] Почти 6 тысяч коек для больных коронавирусом развернуто в больницах Нижегородской области
22 июля 2021 08:16  [177] Движение и парковку транспорта на ул. Первая Оранжерейная в Нижнем Новгороде ограничат
21 июля 2021 21:38  [641] Водолазы возводят сцену к 800-летию Нижнего Новгорода на слиянии рек
21 июля 2021 18:14  [411] Новый подрядчик обещает завершить благоустройство сквера на ул. Пермякова в Нижнем Новгороде в срок
21 июля 2021 17:57  [513] Изменения в законопроект "Об охране озелененных территорий Нижегородской области" обсудили депутаты регионального парламента
21 июля 2021 16:53  [419] Фасады 385 жилых домов отремонтировали по требованию Госжилинспекции к 800-летию Нижнего Новгорода
21 июля 2021 15:16  [481] Центр компетенций для студентов появится в Нижегородской области
21 июля 2021 14:41  [511] Модельная библиотека появится в этом году в поселке Выездное Арзамасского района
21 июля 2021 14:22  [581] Экспертиза назначена для выяснения причины провала грунта в Балахне
Общество

Более 676 тысяч человек привились от COVID-19 в Нижегородской области

22 июля 2021 11:45  [36] Общество

Фото: с сайта kovivak.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области по данным на 22 июля сделали прививку от новой коронавирусной инфекции 676,8 тысяч человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что 21 июля в регионе вакцинировались 15,4 тысячи человек. При этом, по информации областного Минздрава, около 470 тысяч нижегородцев получили уже две дозы препарата.

Давид Мелик-Гусейнов также добавил, что для больных коронавирусом в медучреждениях Нижегородской области развёрнуто почти 6 тысяч коек. Из них 3 295 оснащены кислородом, ещё 739 реанимационных коек оснащены аппаратами ИВЛ.

Ранее глава Минздрава дал простейшие рекомендации, как не допустить четвёртую волну коронавируса в регионе: как можно быстрее привиться и соблюдать правила безопасности: носить в общественных местах маски и чаще обрабатывать руки антисептиком.

Напомним, поставки вакцин "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" возобновились в Нижегородской области. Кроме того, регулярно пополняются запасы "Спутника V": 17 июля регион получил очередную партию из 60 тысяч доз препарата. В медучреждения области вакцина была доставлена в период с 19 по 21 июля.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вакцина Коронавирус Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
22 июля 2021 09:14  [243] Почти 6 тысяч коек для больных коронавирусом развернуто в больницах Нижегородской области
20 июля 2021 13:07  [766] Давид Мелик-Гусейнов: Как не допустить четвёртую волну коронавируса?
17 июля 2021 15:00  [1616] Порядка 60 тысяч доз вакцины "Спутник V" дополнительно поступило в Нижегородскую область
14 июля 2021 11:43  [6196] Поставки вакцин "КовиВак" и "ЭпивакКорона" возобновляются в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph