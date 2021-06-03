Достройку проблемных ЖК обсудили в Нижегородской области Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов провёл заседание рабочей группы межведомственной комиссии по защите прав обманутых дольщиков. Рабочая группа создана по поручению главы региона Глеба Никитина. Совещание с участием застройщиков и дольщиков прошло в онлайн-формате, сообщили в областном правительстве.

Промежуточные итоги работы комиссии подвела руководитель инспекции Госстройнадзора Нижегородской области Мария Пинегина. Она рассказала, что в текущем году продолжается работа по восстановлению прав граждан с привлечением всех доступных инструментов.

Так, на начало 2020 года в Нижегородской области было 190 проблемных домов, в которые вложили деньги 6 188 дольщиков. В течение прошлого года были восстановлены права 4 949 граждан. Поскольку за это время были дополнительно выявлены ещё проблемные дома, то на начало 2021 года в регионе число обманутых дольщиков составляет 1 654.

Рабочая группа обсудила проблемные долгострои, расположенные на территории Нижегородской области. кроме того, в регионе существуют объекты строительства, которые по ряду причин могут перейти в категорию проблемных. Например, ЖК "Салют" в Дзержинске (застройщик ООО "Автоинвест"): из-за конфликта учредителей и проблем с финансированием с января по 26 ноября 2020 года строительство дома было приостановлено. Но на сегодняшний день стройка возобновлена, ввод в эксплуатацию планируется в III квартале 2021 года.

Относительно достройки ЖК "Европейский" (Нижний Новгород, ул. Тимирязева), Сергей Морозов рассказал, что на сегодняшний день выполнены инженерные изыскания на площадке строительства, проведена корректировка проектной документации, заключены договоры на подключение к коммуникациям, идёт подготовка к началу работ. Напомним, восстановление прав дольщиков этого ЖК осуществляется с участием публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" на условия софинансирования со стороны правительства Нижегородской области.

В проблемном ЖК "Сердце Нижнего" (Нижний Новгород, ул. Ильинская) также решается вопрос о подключении к инженерным коммуникациям. Договоры на достройку ЖК будут заключены после получения положительного заключения госэкспертизы по проектной документации (планируемый срок получения заключения – начало сентября), завершение строительства, согласно дорожной карте, – конец 2021 года. Готовность дома составляет почти 90%, ведутся подготовительные работы, отметили в правительстве.

Для достройки двух многоквартирных домов жилых комплексов "Город Будущего" и "Пражский Квартал" намерены привлечь инвестора - с компенсацией в виде предоставления земельных участков. Кроме того, 8 февраля 2021 года между инспекцией Госстройнадзора и федеральным Фондом по защите прав граждан-участников долевого строительства было подписано соглашение о софинансировании со стороны региона мероприятий по достройке домов.

Дольщикам ЖК "Солнечный" и "Гелиос" Сергей Морозов также рассказал о судьбе их домов. Напомним, наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков РФ принял решение о достройке этих домов. Региональный Фонд занимается формированием пакета документов для подачи в арбитражный суд Нижегородской области заявления о намерении стать приобретателем прав и обязательств застройщика ООО "Вертикаль". Дольщикам, в свою очередь, необходимо уточнить с конкурсным управляющим суммы своих требований.

"Несмотря на удаленный формат, мы пригласили на рабочую группу представителей инициативных групп дольщиков всех проблемных объектов, которые вынесены на обсуждение. Также я поручил региональному Фонду более активно работать с дольщиками, оперативно доносить до них все изменения, которые происходят в отношении их ЖК, и консультировать о дальнейших шагах", - подвёл итог рабочей группы Сергей Морозов.