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Общество

Муниципальных служащих Нижегородской области обучат бережливым технологиям

23 июля 2021 13:22  [72] Общество

"Фабрики процессов" эффективного управления создадут в районах Нижегородской области в 2021 году, там муниципальные служащие смогут обучиться бережливым технологиям на привычных для своей работы примерах.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, такие площадки планируется открыть в Арзамасе, Кстове, Большом Болдине, Городце, Павлове, Сергаче, Семенове, Урене, Лыскове, Выксе и Дзержинске.

Стоит отметить, что уже начата подготовка тренеров на базе КУПНО, Объединенного проектного офиса ГК "Росатом" и правительства региона.

Как отмечают идеологи "Фабрики процессов", обучение позволит сотрудникам органов местного самоуправления оптимизировать трудоемкие процессы, сформировать новый подход к работе и повысить свою эффективность.

Напомним, в правительстве Нижегородской области "Фабрика процессов" появилась в 2019 году в рамках проекта "Эффективный регион". Обучение уже прошли более 1000 сотрудников органов власти, что позволило оптимизировать трудоемкие процессы, сформировать новый подход к работе и повысить эффективность на местах. Первая муниципальная «Фабрика процессов» открылась 28 января 2021 года на Бору.

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