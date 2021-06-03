Выгул собак запретили на Нижневолжской набережной Нижнего Новгорода

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Выгул животных запретили на Нижневолжской набережной областного центра. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в городской администрации.
В мэрии сообщили, что соответствующее постановление уже подписано, а на самой набережной установлены запрещающие знаки.
Согласно статье КоАП РФ, нарушителям грозит штраф в размере от 500 до 2 тыс. рублей.
В администрации Нижнего Новгорода добавили, что запрет на выгул собак будет введён и на территории других общественных пространств города.
Например, подобные ограничения уже действуют в сквере 1905 года, в парке Кулибина и ряде других скверов Нижнего Новгорода. Также запрет на прогулки с собаками действует на территории многих нижегородских образовательных учреждений.
Напомним, новая площадка для выгула и тренировки собак появится в реконструированном парке "Швейцария".
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