В администрации Нижнего Новгорода пояснили, почему запретили выгуливать собак на Нижневолжской набережной Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Выгул животных запретили на Нижневолжской набережной Нижнего Новгорода. Соответствующее постановление уже подписано, а на самой набережной установлены запрещающие знаки.

В департаменте благоустройства НИА "Нижний Новгород" пояснили, что в администрацию города поступают жалобы о наличии на указанной территории собачьих экскрементов. Для обеспечения чистоты и порядка на Нижневолжской набережной принято решение об установке знака, запрещающего выгул домашних животных (собак).

В соответствии с принятыми Правилами благоустройства территории Нижнего Новгорода запрещается загрязнять территории общего пользования экскрементами при содержании животных. Владелец животного обязан немедленно убрать за свои питомцем.

Кроме того, в соответствии с федеральным законом "Об ответственном обращении с животными" при содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать общие требования к содержанию животных, а именно: обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования, а также не допускать выгул животного вне мест, разрешённых решением органа местного самоуправления для выгула животных.

Согласно КоАП РФ, нарушителям грозит штраф в размере от 500 до 2 тыс. рублей.