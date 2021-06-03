Строительство очистных сооружений в Перевозе выполнено более чем на треть Общество

Строительство очистных сооружений в Перевозе выполнено более чем на треть

Готовность новых очистных сооружений и линейной канализации в Перевозе составляет 35%. Об этом сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области. Работы на объекте ведутся в рамках нацпроекта "Экология".

Строительство началось в ноябре 2020 года и по графику должно завершиться в конце 2022 года. Сейчас рабочие уже монтируют металлоконструкции очистных сооружений, а на улицах Перевоза идет прокладка линейной канализации и строительство канализационных насосных станций - проект предполагает также строительство 15 километров линейной канализационной системы.

"Считаю, что правильно начинать оздоровление Волги с чистоты воды в ее притоках. В данном случае современные очистные сооружения улучшат экологическую обстановку и в самом Перевозе, и в реках Пьяне и Суре, и в Волге, куда Сура впадает. Безусловно, это хорошо скажется и на экологической обстановке в тех населенных пунктах, которые расположены на этих реках ниже по течению", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Действующие на данный момент очистные в Перевозе были введены в эксплуатацию в 1988 году и уже устарели. Строительство новых началось в ноябре 2020 года.

"Оздоровление Волги невозможно без улучшения качества воды в ее притоках. Всего к 2024 году в нашей стране в рамках нацпроекта «Экология» будет построено и реконструировано около 180 очистных сооружений. На строительство очистных направлено 600 миллионов рублей. Наша задача – контролировать расходование этих денежных средств на каждом этапе строительства, а также качество выполняемых работ. Подрядчик уже выполнил внушительный объем работ. По некоторым видам работ есть замечания к срокам, которые подрядчик обещал устранить", - отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

Как сообщили в нижегородском Центре управления регионом (ЦУР), ранее жители Перевоза неоднократно жаловались в соцсетях на качество воды, состояние очистных сооружений, писали о необходимости модернизации системы.

Напомним, что реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента началась в 2019 году.

Нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов: "Ликвидация свалок", "Утилизация и переработка мусора", "Обезвреживание опасных отходов", "Чистый воздух", "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение рек и озер", "Национальные парки и заповедники", "Сохранение лесов", "Экопросвещение" и "Мониторинг окружающей среды".