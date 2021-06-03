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Общество

Более 10 инициативных проектов будет реализовано в Дзержинске в 2021 году по программе "Вам решать"

27 июля 2021 14:26  [114] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В дзержинском посёлке Игумново реализуются инициативы жителей в рамках проекта "Вам решать". Всего в 2021 году жители Дзержинска заявили на конкурсный отбор 12 проектов - и все они были поддержаны.

Как отметили в правительстве Нижегородской области, по конца года на реализацию проектов в посёлках дзержинского округа выделено 18,8 млн рублей.

В частности, в посёлке Игумново по направлению "Наша память" благоустраивается мемориал советским воинам, умершим в госпиталях в годы Великой Отечественной войны. На этот проект выделено 4,5 млн рублей. А по направлению "Всё лучшее - детям" оборудуется детская игровая площадка - на сумму 516,5 тысячи рублей. По просьбам жителей там будут установлены скамейки, качели и спортивные объекты.

Глава Дзержинска Иван Носков вместе с местными жителями проверил ход работ по благоустройству посёлка. В настоящее время выполнено порядка 60% работ по асфальтированию дорог вдоль кладбища и благоустройству воинского мемориала. Глава города рассказал, что за ремонт этой дороги и благоустройство площадки братской могилы советским воинам проголосовало большинство жителей.

"По сути, мы строим дорогу заново, поэтому все этапы - под особым контролем администрации поселка. Приёмку работ мы будем обязательно проводить вместе с жителями и депутатами", - добавил Иван Носков.

Здесь проводится асфальтирование дорог площадью более 2 тыс. кв. м. После завершения этих работ подрядная организация приступит к ремонту братской могилы. Работы предполагают установку гранитных плит и благоустройство близлежащей территории, включая спил аварийных деревьев. Объект планируют сдать уже в сентябре текущего года.

В посёлке Игумново в начале августа также будут отремонтированы дороги на улицах Школьной и Павлика Морозова. На это из городского бюджета выделено почти 4,5 млн рублей.

Кроме того, по просьбе жителей в план работ этого года дополнительно включили улицу Кутузова. Мэр Дзержинска дал поручение рассчитать ремонт и предусмотреть установку "лежачих полицейских" и нового остановочного павильона на ул. Суворова.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске 10 млн рублей было направлено на комплексное благоустройство территории перед центральным входом на городское кладбище. В рамках проекта будет создана парковочная зона, обустроена зона ожидания с лавочками и навесами. Возле кладбища установят общественный туалет, фонари, а также отремонтируют пешеходную дорожку, ведущей к центральному входу городского кладбища от проспекта Свердлова.

Напомним, проект инициативного бюджетирования "Вам решать!" стартовал в Нижегородской области в феврале 2021 года. На реализацию проекта в бюджете 2021 года было заложено 730 млн рублей.

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Теги:
Благоустройство Дзержинск ппми
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