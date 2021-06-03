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Общество

Семь новых молочных ферм построено в Нижегородской области с начала 2021 года

27 июля 2021 18:07  [52] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

С начала 2021 года в Нижегородской области построено семь молочных ферм и ещё две реконструировано. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Он рассказал, что молочная отрасль региона продолжает развиваться: в регионе растёт количество современных ферм. Кроме того, до конца текущего года завершится строительство ещё 11 животноводческих объектов и реконструкция двух дворов для содержания крупного рогатого скота.

В частности, в 2021 году животноводческие фермы были построены в Большеболдинском районе - в ООО "Мир" №1 на 188 голов, в Дальнеконстантиновском районе - в СПК "Мир" на 412 голов), в Краснооктябрьском районе - в СПК "Чернухинский" на 138 голов, а в Гагинском районе в колхозе им. К.Маркса появились две новые фермы, каждая на 300 голов. Кроме того, в Семёнове при ООО "Керженецкие просторы" отстроена ферма на 200 голов, а АО "Ильино-Заборское" возвело животноводческий комплекс на 200 голов. Реконструкция ферм проведена в городецком ТНВ "Мир" и воротынском АО "Семьянское".

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов отметил, за первое полугодие 2021 года средний удой молока от одной коровы составил 3,5 тонны - это на 2,5% больше, чем в прошлом году. Всего же сельхозорганизации и фермерские хозяйства региона произвели 298,8 тыс. тонн молока, что на 1,4% больше соответствующего периода прошлого года.

В текущем году на поддержку животноводческих предприятий региона предусмотрено свыше 1,6 млрд рублей, которые пойдут на поддержку производства в виде компенсирующих и стимулирующих субсидий, а также на возмещение затрат на строительство и реконструкцию животноводческих объектов.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области заготовка кормов для аграрно-промышленного комплекса выполнена уже на 70% от плана.

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Теги:
апк Животноводство Сельское хозяйство
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