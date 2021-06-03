Российский фигурист и режиссёр-постановщик Илья Авербух готовит гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Чемпион мира по фигурному катанию, продюсер Илья Авербух стал главным режиссёром юбилейного гала-шоу, которое состоится в акватории Волги 21 августа. Об этом сообщает “Ъ-Приволжье".

Илья Авербух рассказал изданию, что для него большая срежиссировать "самую знаковую гала-церемонию в России в этом году".

Отмечается, что на на масштабной сцене, которую сейчас возводят водолазы в акватории Волги в районе Речного вокзала, одновременно будут выступать более 100 артистов - танцоры балета, современной хореографии и народного танца, а также водные акробаты. Кроме того, состоится масштабное световое шоу с большим количеством спецэффектов. Авербух рассказал, что при подготовке мероприятия опирается на нижегородские коллективы и компании.

Кроме того, в восьми районах города будут построены фан-зоны и сцены - для тех, кто не сможет попасть на основное гала-шоу.

Авербух поделился, что скоро переберётся в Нижний Новгород, чтобы вплотную заниматься подготовкой.

"Моя задача — сделать гала-церемонию знаковой и незабываемой, чтобы она стала гордостью нижегородцев", — добавил режиссёр.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин анонсировал, что гала-шоу будет организовано с применением передовых технологий, световых эффектов и визуальных инсталляций, что обеспечит максимально комфортный просмотр для зрителей.