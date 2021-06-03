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Происшествия

Ещё одно уголовное дело возбуждено на экс-начальника отдела обеспечения нижегородской поликлиники №2 ФТС

27 июля 2021 19:33  [101] Происшествия

Фото: Приволжское СУт СКР

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В отношении бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения ФГКУ "Поликлиника № 2 ФТС" Андрея Ясенева возбуждено очередное уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, в апреле 2021 года оперативники УФСБ по Нижегородской области задержали Ясенева по подозрению в получении крупной взятки. Позднее Нижегородский райсуд заключил его под стражу.

27 июля стало известно, что Приволжским следственным управлением на транспорте СК России в отношении бывшего снабженца "Поликлиника № 2 ФТС" возбуждено очередное уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере. Его действия квалифицированы по ч. 6 ст. 290 УК РФ, отметили в ведомстве.

Следствием установлено, что бывший сотрудник таможни период с 2017 года по 2019 год получил взятку в размере 2 млн 700 тыс. рублей. За указанную сумму обвиняемый обеспечивал победу коммерческой организации в проводимых аукционах, а затем способствовал приёмке поставляемого медицинского оборудования и расходных материалов для нужд поликлиники.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела, в том числе проверяется служебная деятельность обвиняемого на наличие других эпизодов преступной деятельности.

Кроме того, в адрес руководства таможни готовится представление об усилении ведомственного контроля за работой подчинённых, добавили в Следственном управлении.

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Теги:
Взятки Следственное управление Уголовное дело
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