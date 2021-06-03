Обновленную транспортную развязку на пересечении проспекта Гагарина и улицы Ларина запустят в августе Общество

Транспортную развязку на пересечении Гагарина и улицы Ларина отремонтируют с рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" (БКД). Ремонтные работы будут завершены ко Дню города, сообщает пресс-служба мэрии.

Стоит отметить, что на трассе работы уже начаты: на съездах и заездах устанавливают новые бордюрные и тротуарные камни, также будет заменен асфальт, как на самой проезжей части, так и на тротуарах.

Как отметил глава администрации Приокского района Михаил Шатилов,в рамках нацпроекта БКД завершается асфальтировка и на улице Кащенко.

Всего же в 2021 году в рамках нацпроекта в Приокском районе Нижнего Новгорода заменят почти 50 тысяч кв.м. дорожного полотна.

Как ранее заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, в 2021 году планируется обновить асфальт на 26 участках протяженностью более 30 км. К ним добавится еще ряд дорог, которые будут отремонтированы за счет экономии средств после проведения торгов.

Напомним, нацпроект "Безопасные качественные дороги" реализуется в Нижнем Новгороде с 2018 года, когда Президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий сроки и цели национальных проектов по 13 стратегическим направлениям. К 2024 году доля дорог в Нижнем Новгороде, соответствующих нормативам, должна быть не менее 85%.