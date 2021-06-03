Два земельных участка присоединят к кладбищу "Новопокровское" в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Два земельных участка присоединят к кладбищу "Новопокровское" в Советском районе Нижнего Новгорода. Такое решение было принято на заседании Думы Нижнего Новгорода 28 июля 2021 года.

Депутаты одобрили принятие участков площадью 1159 кв. м и 316 кв. м в муниципальную собственность

Как пояснила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, на них находятся ранее произведенные захоронения. Но участки не находились в границах кладбища.

Сейчас земельные участки предоставлены в постоянное пользование МКУ "Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода".

Ранее сообщалось, что территории кладбищ "Березовая роща" и "Ново-Сормовское" расширены в Нижнем Новгороде.