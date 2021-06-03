Нижегородский Минобр держит на контроле ситуацию с зачислением первоклассников в школы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Ситуация с зачислением первоклассников в школы находится под контролем Министерства образования Нижегородской области. Об этом заявила глава ведомства Ольга Петрова.

Она отметила, что хотя до начала нового учебного года осталось всего чуть больше месяца, не все родители будущих первоклассников определились с выбором школы. И сейчас возникает много вопросов, связанных именно с зачислением детей в ту или иную школу.

Ольга Петрова сообщила, что образовательные организации отказывают в приёме ребёнка, поскольку классы уже полностью укомплектованы. В частности, подобное обращение поступило по школе №103 в Верхних Печерах Нижнего Новгорода.

"По этим обращениям вопрос решается. Мы работаем в тесном контакте с департаментом образования администрации Нижнего Новгорода", - отметила Ольга Петрова.

В региональном Минобре напомнили, что в случае отказа зачисления ребёнка в школу, если заявление подавалось в период с 1 апреля по 30 июня по микроучастку, но количество льготников или ранее поданных заявлений превысило количество свободных мест, родителям необходимо обратиться в РОНО. Специалисты предложат другие доступные варианты образовательных организаций.

Подробная информация о приеме детей на обучение в первый класс в 2021-2022 учебном году размещена на официальном сайте регионального министерства образования, науки и молодежной политики.

Кроме того, родители будущих первоклассников могут задать свои вопросы по телефонам горячей линии городского департамента образования: 8 (831) 435-23-01, 435-22-78 - с 13:00 до 15:00 по будням.

Напомним, 77 детей, проживающих по микроучастку в Верхних Печёрах, не смогли зачислиться в первые классы нижегородской школы №103 с углубленным изучением отдельных предметов из-за нехватки свободных мест. Так, в первые классы образовательного учреждения заявления подали родители 227 детей, из них только 150 были зачислены в школу 103, остальным было отказано.

Ранее сообщалось, что школы Нижегородской области 1 сентября откроются в очном режиме. Торжественные линейки 1 сентября будут проведены очно, только при условии, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу не ухудшится до критического уровня.