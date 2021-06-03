Более 67 млн рублей потребовалось на реставрацию НГВК Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 67 млн рублей потребовалось на реставрацию Нижегородского выставочного комплекса (НГВК - филиал Нижегородского государственного художественного музея, пл. Минина и Пожарского, 2/2, литеры А, А1). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на министра культуры региона Олега Берковича.

Как он рассказал в ходе выездного совещания на объекте 28 июля, до этого здание находилось в запущенном состоянии, крыша протекала, не работала вентиляция.

"Комплекс работ направлен на создание полноценного музейного пространства. Из 67 млн большая часть – 49 млн рублей – это спонсорские средства. Здание будет открываться поэтапно, это связано с увеличением объема работ, на которые удалось привлечь внебюджетные средства", – отметил Олег Беркович.

Работы по сохранению объекта культурного наследия выполняет ООО "Гефест". В настоящее время уже полностью завершена реставрация фасадов и кровли, производятся работы внутри помещений.

"Было очень много проблем с фасадами и кровлей. С чердака мы вывезли около 2,5 тысячи тонн мусора – это примерно 170 "КамАЗов". В советские годы историческая часть всего фасада была утеряна и восстанавливалась кое-как. На сегодняшний день мы воссоздали фасад в соответствии с историческими материалами в первозданном облике. На 100% выполнены демонтажные работы потолков и части перегородок, закончен монтаж, выполняем отделку", – рассказал директор компании "Гефест" Сергей Комаров.

Сейчас рабочие выполняют полировку исторического паркета, который затем покроют тремя слоями лака. На центральной лестнице проведены противоаварийные работы и очистка. До этого кованая лестница была обшита гипсокартоном. По информации подрядчика, восстановлением ее исторического облика занимаются одни из лучших нижегородских реставраторов по чугуну, лестницу украсят исторические перила из каленого стекла с деревянными поручнями.

В начале августа рабочие приступят к монтажу архитектурной подсветки здания и устройству системы кондиционирования.

Планируется, что к 15 августа подрядчик завершит работы по ремонту входной группы, ремонту коридора, лестницы, санузлов и гардероба, западного крыла второго этажа, где к открытию выставки установят современное музейное оборудование: климатическую систему и освещение.

Как рассказал директор Нижегородского государственного художественного музея Роман Жукарин, 20 августа на втором этаже в рамках проекта "Великие коллекции – нижегородцам" откроется выставка, посвященная 800-летию города, "Кандинский, Малевич и русский авангард".

"Она приурочена также к 100-летию нижегородской коллекции русского авангарда, которую зрители в полном объеме увидят впервые. В проекте участвуют Государственный русский музей, Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Екатеринбургский музей изобразительных искусств и Самарский областной художественный музей. На выставке будет представлено около 100 произведений выдающихся мастеров, большая часть экспонатов – из нашего собрания", – рассказал он.

Помимо выставок, в обновленном здании будут проходить просветительские проекты, а также творческие инклюзивные программы НГХМ для детей. Планируется, что после ремонта здесь также откроется публичная библиотека по истории искусств.

"Это будет новое выставочное пространство: НГХМ. Искусство 20 века. Здесь добавится порядка 3 тысяч квадратных метров выставочной площади, что позволит разместить постоянную экспозицию русского авангарда, продемонстрировать лучшие произведения направления социалистического реализма и работы выдающихся мастеров горьковской школы. Кроме того, здесь можно будет проводить выставки современных нижегородских художников. Статус музейного пространства дает возможность реализовывать крупные проекты российского и международных уровней", – сообщил Олег Беркович.

В рамках второго этапа работ пройдет ремонт цоколя, 1-го этажа, восточного крыла 2-го этажа. В здании также заменят системы водопровода и электроосвещения, здесь оборудуют современные системы видеонаблюдения, охранную и автоматическую пожарную сигнализацию, а также систему оповещения и управления эвакуацией. Все работы подрядчик планирует завершить в сентябре 2021 года.

Напомним, что другой филиал НГХМ (Губернаторский дом) планируется открыть после реставрации во второй половине августа.

СПРАВКА:

Здание, где сейчас находится НГВК, является объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено в 1844 году по проекту архитекторов Ефимова и Леера.

Полное название ОКН: "Здание, где располагалась Нижегородская городская управа. Сюда на имя члена Нижегородского комитета РСДРП Пискунова Александра Ивановича поступала ленинская газета "Искра". Корпус верхнепосадских торговых рядов".