Филиалы НГХМ планируется открыть после реставрации во второй половине августа Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Филиалы Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ) планируется открыть после реставрации во второй половине августа. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в министерстве культуры Нижегородской области.

Речь идет о Губернаторском доме в Нижегородском кремле и выставочного комплекса на пл. Минина и Пожарского (НГВК).



"Выставки открытия будут анонсированы дополнительно", - пообещали в министерстве.

Ранее Губернаторский дом планировалось открыть после реставрации в конце июля - начале августа. В здании стало на 30% больше выставочных площадей. Это стало возможно за счет переезда офисной части музея в цоколь здания, а реставрационной мастерской - в Дом Сироткина.

В НГВК в настоящее время производится реставрация фасада здания и ремонт кровли. Кроме того, контрактом предусмотрен архитектурный подсвет здания.

Напомним, коллекция НГХМ будет разделена на хронологические блоки по трем зданиям. В Губернаторском доме в формате постоянной экспозиции будут представлены шедевры русского искусства, начиная с Древней Руси, заканчивая началом ХХ века. В Выставочном комплексе будут показаны экспонаты XX века. Отдельное внимание уделят авангарду. В Доме Сироткина уже организована выставка западноевропейского искусства XV-XX веков.

СПРАВКА:

Губернаторский дом является объектом культурного наследия федерального значения. Ранее в нем проживали руководители Нижегородской губернии. Считается, что план расположения здания начертил император Николай I.

Здание, где сейчас находится НГВК, является объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено в 1844 году по проекту архитекторов Ефимова и Леера. Полное название ОКН: "Здание, где располагалась Нижегородская городская управа. Сюда на имя члена Нижегородского комитета РСДРП Пискунова Александра Ивановича поступала ленинская газета "Искра". Корпус верхнепосадских торговых рядов".