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Общество

Роспотребнадзор заявил о напряженной ситуации с бешенством в Нижегородской области

29 июля 2021 11:11  [99] Общество

Более 20 случаев заболевания бешенством среди животных зарегистрировано в Нижегородской области за шесть месяцев текущего года, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

Случаи бешенства у животных были зарегистрированы в 10 административно- территориальных образований. Основная доля заболеваемости бешенством приходится на лисиц – 52%, следом – собаки 33% и кошки – 10%. Кроме того, было выявлено 5% заболевших от общего количества сельскохозяйственных животных.

С начала года в ЛПУ региона за антирабической помощью обратились 3649 нижегородцев, 25 % из которых дети до 14 лет.

От укусов дикими животными в Нижегородской области пострадало 419 человек, а это 4,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Нижегородской области начиная с 2003 года было зарегистрировано лишь шесть случаев бешенства (гидрофобии) у людей. Последний единичный случай в 2015 году. Это связано с несвоевременным обращением в медучреждения и прерванный курс лечения.

СПРАВКА:
Бешенство — это опасное инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему и нередко заканчивается летальным исходом. Обычно смерть наступает на 4-6 сутки от начала заболевания.

Животные, являющиеся источником инфекции, выделяют вирус со слюной примерно за неделю до появления типичных симптомов бешенства (в последние дни инкубационного периода) и на протяжении всего периода болезни, до гибели животного.

Человек, в основном, заражается при укусах, реже – при оцарапывании и ослюнении бешеными животными.

Напомним, что только за минувшие сутки в регионе был введен карантин из-за бешенства животных в двух населенных пунктах.

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Теги:
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