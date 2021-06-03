Доходы бюджета Нижегородской области увеличены на 4,5 млрд рублей Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Депутаты Законодательного собрания на заседании 29 июля внесли изменения в закон "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". Документ, внесенный губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, принят в двух чтениях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Согласно документу, налоговые и неналоговые доходы бюджета области увеличены более чем на 1,7 млрд рублей. В частности, за счёт поступлений налога на прибыль организаций – на 1,1 млрд рублей, налога на имущество организаций – на 250 млн рублей, налога на доходы физических лиц – на 192,6 млн рублей.

Кроме того, безвозмездные поступления из федерального бюджета будут увеличены на 2,7 млрд. рублей. Например, дотация за достижения показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ за 2020 год составит почти 590 млн рублей, а финансирование на обеспечение дорожной деятельности составит 700 млн рублей.

"В первом полугодии 2021-го ситуация в экономике региона начала стабилизироваться, промышленность показала значительный рост. Следствием является увеличение налоговых поступлений. И вновь в регион поступят серьезные средства из федерального бюджета. В первую очередь доходы будут направляться на решение социальных задач", - сказал Глеб Никитин.

Как отметил глава региона, более 1,1 млрд рублей планируется выделить на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет. На эти же цели из регионального бюджета будет направлено 438,1 млн рублей. Это необходимо в связи с ростом числа получателей и увеличением размера социальной выплаты.

"Значительные средства выделяются на борьбу с коронавирусом и преодоление негативных последствий пандемии для экономики. Более 220 миллионов рублей направлено из областного бюджета на приобретение медикаментов и расходных материалов для инфекционных больниц. 280 миллионов рублей выделяется на продление мер поддержки предпринимателей, пострадавших от распространения коронавируса. Это возмещение затрат, произведенных в 1 квартале 2021 года на оплату труда работников. Свыше 73 миллионов рублей выделяем на бесплатный проезд медработников и волонтёров. Недавно приняли решение о возобновлении такой меры. Это поможет поддержать и наших транспортников", - добавил Глеб Никитин.

"Хорошо, что мы вносим такие изменения в областной бюджет. Мы увеличиваем доходную часть бюджета не только за счёт поступления федеральных средств, но и за счёт роста налогов благодаря работе предприятий. Рост собственных доходов дает нам возможность развивать многие направления. В первую очередь, мы продолжаем поддерживать медицину – выделять средства на приобретение лекарств, оборудования – расходных статей очень много. Продолжаем поддерживать предпринимателей, бизнес, транспортные предприятия. Свыше 192 млн рублей выделяется на компенсацию расходов поставщикам социальных услуг, помогающим гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому, в стационарной и в полустационарной форме социального обслуживания. Более 550 млн рублей направляется на инвестиции в объекты инфраструктуры в целях реализации нового инвестиционного проекта "Создание производственно-логистического комплекса для химической промышленности", - подчеркнул председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Также более 366 млн рублей будет направлено на межбюджетные субсидии на оплату разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и стоимостью, рассчитанной по действующей региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда и на оплату разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение, и ценой, установленной программой, в целях достижения целевых показателей федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

С учётом предлагаемых изменений основные параметры областного бюджета на 2021 год составят:

- доходы: 211,7 млрд рублей (увеличены на сумму около 4,5 млрд рублей);

- расходы: 236,1 млрд рублей (увеличены на сумму около 4,8 млрд рублей);

- дефицит: -24,4 млрд рублей (увеличен на 310 млн рублей).

Увеличение дефицита связано с направлением на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2021 года, которые являются источниками для увеличения расходов областного бюджета и отражаются в источниках финансирования дефицита бюджета, отметили в региональном парламенте.