Экономиста нижегородского ГУФСИН осудили условно за поборы с подчинённых Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде вынесен приговор бывшему начальнику финансово-экономического отдела ГУФСИН России по Нижегородской области, который обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает СЧ СК России по Нижегородской области.

Напомним, главные экономисты ГУФСИН по Нижегородской области Александр Хохидра и Евгений Зюзин оказались причастны к поборам своих подчинённых. Их задержали в июле прошлого года.

Следствием и судом установлено, что с 2017 по 2020 года подсудимый Зюзин совместно с руководителями структурных подразделений регионального ГУФСИН, располагая сведениями о поощрениях сотрудников Главного управления, требовали с подчиненных сотрудников часть премий - от 30 до 50 тысяч рублей, в зависимости от размера поощрения. Всего они получили таким образом 859 тысяч рублей. Отмечается, что из органов ФСИН Александр Зюзин был уволен.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

Ранее по подозрению в организации преступной схемы по обиранию своих же коллег был задержан заместитель начальника ГУФСИН России по Нижегородской области Виталий Гудков. В сентябре 2020 года его отправили под домашний арест.

Также арестовали другого заместителя начальника регионального ГУФСИН, полковника внутренней службы Евгения Сычёва. Арестованный подозревался в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Фигурантом по делу выступил и начальник отдела оплаты труда ГУФСИН, полковник внутренней службы Степан Вахонин. Следователи полагают, что Сычёв и Вахонин выписывали своим коллегам незаконные премии в обмен "на откаты" в 30%. По информации регионального СУ СК РФ, сумма "откатов" варьировалась от 30 до 50 тысяч рублей.

В ноябре суд отправил под домашний арест заместителя начальника ГУФСИН по Нижегородской области Дмитрия Тарасова, подозреваемого в мошенничестве. Дмитрий Тарасов был задержан оперативниками регионального УФСБ совместно с главным инженером Дмитрием Муратовым в ходе обысков на работе 13 ноября. Они подозреваются в организации поборов с подчинённых им руководителей колоний.

В декабре прошлого года суд изменил меру пресечения троим сотрудникам ГУФСИН по Нижегородской области, включая заместителя руководителя ведомства. Теперь им запрещено совершать определённые действия, тогда как раньше они находились под домашним арестом.

Добавим, что после случившегося в ведомстве произошли серьезные кадровые изменения. Руководитель ГУФСИН по Нижегородской области Николай Теущаков, был отправлен в отставку в ноябре 2020 года. Начальником нижегородского управления стал Виктор Брант стал начальником . До этого он руководил ГУФСИН по Челябинской области.