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Политика

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Нижний Новгород в августе

29 июля 2021 15:38  [167] Политика

Фото: с сайта правительства РФ

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Нижний Новгород в августе. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в ходе заседания 29 июля 2021 года.

По его словам, визит председателя правительства РФ запланирован на 26 августа. Подробностей пока не сообщается.

В связи с этим следующее заседание регионального парламента состоится 31 августа.

Напомним, ранее Кремль не исключил визита Владимира Путина на юбилей Нижнего Новгорода. 

"Президент достаточно часто бывает в Нижнем Новгороде, я не сомневаюсь, что юбилей города станет хорошим поводом для очередного приезда президента", - заявил в 2020 году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Теги:
Визиты Правительство РФ
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