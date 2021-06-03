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Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Нижний Новгород в августе. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в ходе заседания 29 июля 2021 года.
По его словам, визит председателя правительства РФ запланирован на 26 августа. Подробностей пока не сообщается.
В связи с этим следующее заседание регионального парламента состоится 31 августа.
Напомним, ранее Кремль не исключил визита Владимира Путина на юбилей Нижнего Новгорода.
"Президент достаточно часто бывает в Нижнем Новгороде, я не сомневаюсь, что юбилей города станет хорошим поводом для очередного приезда президента", - заявил в 2020 году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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