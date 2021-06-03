Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Нижний Новгород в августе Политика

Фото: с сайта правительства РФ

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Нижний Новгород в августе. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в ходе заседания 29 июля 2021 года.

По его словам, визит председателя правительства РФ запланирован на 26 августа. Подробностей пока не сообщается.

В связи с этим следующее заседание регионального парламента состоится 31 августа.

Напомним, ранее Кремль не исключил визита Владимира Путина на юбилей Нижнего Новгорода.

"Президент достаточно часто бывает в Нижнем Новгороде, я не сомневаюсь, что юбилей города станет хорошим поводом для очередного приезда президента", - заявил в 2020 году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.