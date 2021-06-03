"Школу 800" достроят до конца августа
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Гастрономический фестиваль с Константином Ивлевым пройдет в Нижнем
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
29 июля 2021 17:51  [36] "Решение социальных вопросов – одна из главных задач стратегии развития региона", - Глеб Никитин
29 июля 2021 17:37  [48] Проезд по улице Стрелка в Нижнем Новгороде перекроют 30 июля
29 июля 2021 17:20  [70] "Центризбирком принял разумные правила аккредитации СМИ на предстоящие выборы", - Александр Резонтов
29 июля 2021 17:16  [69] Более 11 тысяч подростков трудоустроят в Нижегородской области в 2021 году
29 июля 2021 17:12  [78] Фонд защиты дольщиков восстановит права почти четырех тысяч россиян
29 июля 2021 16:39  [94] Автомобиль арестовали у жителя Дзержинска за долги по отоплению и горячей воде
29 июля 2021 16:36  [367] Водоснабжение домов в Автозаводском районе прекращено из-за ухудшения качества горячей воды
29 июля 2021 16:11  [190] Один из входов станции метро "Пролетарская" в Нижнем Новгороде закрыли с 29 июля
29 июля 2021 15:00  [144] Книга об истории нижегородского теплоснабжения вышла в Нижнем Новгороде
29 июля 2021 14:32  [153] Почти 14 млн рублей потратят на благоустройство пруда в Кулебаках
Общество

Проезд по улице Стрелка в Нижнем Новгороде перекроют 30 июля

29 июля 2021 17:37  [48] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде 30 июля будет временно прекращено движение транспорта на улице Стрелка. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В частности, ограничения будут действовать с 00:01 до 23:59 на участке от дома №7 по улице Стрелка до улицы Совнаркомовской, а также по улице Совнаркомовской - на участке от дома № 7 Ж по улице Стрелка до Волжской набережной.

В Центре организации дорожного движения Нижнего Новгорода добавили, что припаркованные в зоне ограничения автомобили будут перемещаться. По вопросам перемещения транспортных средств следует звонить по телефону: 417-17-07

Специалисты призывают водителей быть внимательными при движении и следовать указаниям дорожных знаков, а также планировать пути объезда.

Ранее сообщалось, что до 30 августа будет ограничено движение транспорта по улице Головнина на участке от дома № 30 до пересечения с улицей Бекетова. Кроме того, проезд по улице Дмитрия Павлова в Сормове перекроют до 7 августа.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Стрелка Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Дима Билан 22 сентября КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph