Проезд по улице Стрелка в Нижнем Новгороде перекроют 30 июля Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде 30 июля будет временно прекращено движение транспорта на улице Стрелка. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В частности, ограничения будут действовать с 00:01 до 23:59 на участке от дома №7 по улице Стрелка до улицы Совнаркомовской, а также по улице Совнаркомовской - на участке от дома № 7 Ж по улице Стрелка до Волжской набережной.

В Центре организации дорожного движения Нижнего Новгорода добавили, что припаркованные в зоне ограничения автомобили будут перемещаться. По вопросам перемещения транспортных средств следует звонить по телефону: 417-17-07

Специалисты призывают водителей быть внимательными при движении и следовать указаниям дорожных знаков, а также планировать пути объезда.

Ранее сообщалось, что до 30 августа будет ограничено движение транспорта по улице Головнина на участке от дома № 30 до пересечения с улицей Бекетова. Кроме того, проезд по улице Дмитрия Павлова в Сормове перекроют до 7 августа.