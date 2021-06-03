Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Блюда волжской кухни появятся в ресторанах Нижнего Новгорода
"Школу 800" достроят до конца августа
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
16 июля 2021 18:47  [56] Глеб Никитин и Игорь Маковский обсудили подготовку энергосетевых объектов к 800-летию Нижнего Новгорода
16 июля 2021 18:30  [75] Проезд по улице Головнина в Нижнем Новгороде перекроют до 20 августа
16 июля 2021 17:49  [129] Улицу Вольскую в Нижнем Новгороде перекроют до 23 июля
16 июля 2021 17:16  [111] Воду в фонтанах Нижнего Новгорода из-за жары стали менять чаще
16 июля 2021 16:55  [337] Сквер напротив бассейна "Дельфин" открылся для нижегородцев
16 июля 2021 16:21  [133] Евгений Люлин посетил с рабочим визитом город Лысково
16 июля 2021 16:07  [153] Реконструкция дороги на ул. Красноармейской в Дзержинске завершена на 80%
16 июля 2021 15:42  [194] Пятнадцать нижегородских школьников стали победителями конкурса "Большая перемена"
16 июля 2021 15:21  [193] Нижегородский НОЦ и институт РАН откроют предприятие по созданию спектральных датчиков
16 июля 2021 14:41  [230] Предпосылок к неурожаю зерновых в Нижегородской области нет, - минсельхоз
Общество

Проезд по улице Головнина в Нижнем Новгороде перекроют до 20 августа

16 июля 2021 18:30  [75] Общество
Перекрёсток ул. Головнина - ул Бекетова

Перекрёсток ул. Головнина - ул Бекетова

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде на улице Головнина в Советском районе временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Согласно информации, ограничения вводятся в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

В частности, с 19 июля до 29 августа включительно будет перекрыто движение транспорта по улице Головнина на участке от дома № 30 до пересечения с улицей Бекетова.

Кроме того, как уже сообщалось ранее, до конца дня 16 августа будет ограничено движение по другой стороне от улицы Бекетова: на участке дороги по Головнина от дома № 43 до дома № 41 - на пересечении с улицей Чукотской.

Автомобилистам следует быть предельно внимательными и выбирать объездные маршруты.

Напомним также, что с 15 до 23 июля ограничено передвижение транспорта по ул. Семашко в Нижегородском районе.

А на ул. Сурикова в Приокском районе приостановлено движение транспорта с 12 до 26 июля.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Ремонтные работы
Поделиться:
Новости по теме
14 июля 2021 19:16  [904] Улицу Семашко в Нижнем Новгороде перекроют до 23 июля
09 июля 2021 13:13  [797] Движение транспорта на участке ул. Сурикова приостановят до 26 июля
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph