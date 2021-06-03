Проезд по улице Головнина в Нижнем Новгороде перекроют до 20 августа Общество

Перекрёсток ул. Головнина - ул Бекетова Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде на улице Головнина в Советском районе временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Согласно информации, ограничения вводятся в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

В частности, с 19 июля до 29 августа включительно будет перекрыто движение транспорта по улице Головнина на участке от дома № 30 до пересечения с улицей Бекетова.

Кроме того, как уже сообщалось ранее, до конца дня 16 августа будет ограничено движение по другой стороне от улицы Бекетова: на участке дороги по Головнина от дома № 43 до дома № 41 - на пересечении с улицей Чукотской.

Автомобилистам следует быть предельно внимательными и выбирать объездные маршруты.

Напомним также, что с 15 до 23 июля ограничено передвижение транспорта по ул. Семашко в Нижегородском районе.

А на ул. Сурикова в Приокском районе приостановлено движение транспорта с 12 до 26 июля.