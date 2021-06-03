Проезд по улице Дмитрия Павлова в Сормове перекроют до 7 августа

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В Нижнем Новгороде на улице Дмитрия Павлова в Сормовском районе будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.
В частности, будет перекрыт участок между домами №9 и №10 - в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях.
На улице будет временно прекращено движение транспорта с 6:00 23 июля до 6 августа включительно .
На подъездах к ремонтному участку соответствующие дорожные знаки. Объехать перекрытую дорогу можно по улице Локомотивной.
Специалисты призывают водителей быть внимательными при движении и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, с 23 июля на Нижневолжской набережной около катера "Герой" вводятся временные ограничения на парковку и движение транспорта.
Кроме того, с 19 июля до 30 августа будет перекрыто движение транспорта по улице Головнина на участке от дома № 30 до пересечения с улицей Бекетова.
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