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Нижневолжскую набережную перекроют для транспорта в воскресенье 1 августа

30 июля 2021 14:19  [154] Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде 1 августа на весь день временно приостановят движение по Нижневолжской набережной - от улицы Широкой до Казанского съезда. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В частности, ограничения будут действовать с 00:01 до 23:59 1 августа. В связи с этим будет прекращено движение автобусов маршрута А-5. Движение автобусов маршрута Т-87 планируется сократить до остановки "Улица Рождественская", добавили в департаменте.

Специалисты департамента рекомендуют автомобилистам заранее выбрать пути объезда и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, ограничения вводятся в связи с торжественными мероприятиями, посвящёнными открытию Чкаловской лестницы после реконструкции, которая проводилась к 800-летию Нижнего Новгорода. Вечером 1 августа лестница станет сценой для Симфонического оркестра Мариинского театра, выступление которого будет сопровождаться зрелищным аудиовизуальным шоу.

Ранее сообщалось, что выгул собак запретили на Нижневолжской набережной областного центра. Согласно КоАП РФ, нарушителям грозит штраф в размере от 500 до 2 тыс. рублей.

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Теги:
Дороги Нижневолжская набережная
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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