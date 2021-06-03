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Общество

Симфонический оркестр Мариинского театра выступит на открытии Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде

28 июля 2021 13:07  [201] Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Чкаловская лестница будет торжественно открыта 1 августа после реконструкции, которая проводилась к 800-летию Нижнего Новгорода. Это один из ключевых объектов инфраструктурной программы "Город 800", отметили в правительстве Нижегородской области.

Глава региона Глеб Никитин рассказал, что реконструкция буквально спасла Чкаловскую лестницу. Так, в рамках комплексных работ была проведена полная реконструкция, обеспечена необходимая инженерная защита, обновлены ключевые архитектурные элементы. Сейчас доделываются финальные штрихи перед открытием.

В правительстве Нижегородской области заявили, что открытие Чкаловской лестницы будет ярким культурным событием юбилейного года. Вечером 1 августа лестница станет сценой для Симфонического оркестра Мариинского театра, выступление которого будет сопровождаться зрелищным аудиовизуальным шоу.

Сбор зрителей — в 19:30, начало концерта — в 21:00.

Доступ на открытие Чкаловской лестницы осуществляется строго по предварительной регистрации по ссылке, а также по "Мультипассам 800" или специальным браслетам.

Оформить "Мультипасс 800" можно двумя способами: онлайн на портале Nn-card.ru или в мобильном приложении "Карта жителя Нижегородской области" и офлайн - в специальном пункте выдачи у стадиона "Нижний Новгород".

Спецбраслеты можно будет получить в пунктах выдачи возле Чкаловской лестницы 1 августа с 9:00 до 22:00.

Для получения пропусков необходимо предъявить оригинал одного из следующих документов:

- сертификат о сделанной прививке от COVID-19 (QR-код с портала госуслуг) ;
- отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 (срок действия - не более трёх дней);
- для несовершеннолетних лиц - результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия - не более трёх дней);
- результат исследования на наличие антител к COVID-19 (срок действия - не более 60 дней).

Также для получения подтверждения обязательно понадобится документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение или иной действительный документ).

Добавим, что лестница будет доступна для посещения после 4 августа - когда будут демонтированы сценические конструкции.

Напомним, что Чкаловская лестница частично обрушилась в сентябре 2019 года: на ней обвалилась облицовка, и лестницу перегородили для пешеходов. Аварии был присвоен статус чрезвычайной ситуации.

Позднее эксперты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета определили, что восстановление Чкаловской лестницы потребует полной замены строительных конструкций на новые.

СПРАВКА:

Чкаловскую лестницу строили с 1944 года в течение пяти лет - до 1949 года. Строительство обошлось государству в огромную по тем временам сумму – в 7,76 млн рублей. Основную уникальность Чкаловской лестницы составляет ее длина. До присоединения Крыма она считается самой длинной лестницей в России. У лестницы 560 ступеней с учетом круговых пролетов.

Первый раз лестницу реставрировали в 1996 году, а последняя реставрация лестницы проводилась в 2012-2013 годах.

В конце 2020 года были выполнены работы по укреплению склона и устройству на верхней площадке 27 буронабивных свай глубиной 20 метров. Рабочие демонтировали аварийные балки, косоуры, металлоконструкции, стены из кирпичной кладки, парапеты и ступени. Были проведены и восстановительные работы по устройству новых конструкций лестницы.

В 2021 году реконструкция затронула все конструктивные части лестницы: были заменены все разрушившиеся ступени, отремонтирована кирпичная кладка наружной и внутренней стен, заменены железобетонные конструкции, усилены подпорные стены. Кроме того, у Чкаловской лестницы появилась архитектурно-художественная подсветка.

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Теги:
800-летие Концерты Реконструкция
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