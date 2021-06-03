Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Гастрономический фестиваль с Константином Ивлевым пройдет в Нижнем
"Школу 800" достроят до конца августа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
30 июля 2021 18:20  [4] Улицу Зои Космодемьянской на Автозаводе перекроют до 1 сентября
30 июля 2021 18:00  [55] Порядка 180 тысяч животных привито от бешенства в Нижегородской области в 2021 года
30 июля 2021 17:50  [80] Движение транспорта приостановят на три дня на улице Полярной в Нижнем Новгороде
30 июля 2021 17:36  [83] Пострадавшей при пожаре многодетной семье построили новый дом в Вознесенском районе
30 июля 2021 17:25  [89] Новая поликлиника будет построена в посёлке Новинки Нижнего Новгорода
30 июля 2021 17:11  [110] Депутаты Думы Нижнего Новгорода оценили обновление главной улицы города Большой Покровской
30 июля 2021 16:56  [155] Качество воды в восьми нижегородских озер не соответствует норме
30 июля 2021 16:54  [202] Изменения в работе общественного транспорта вводятся из-за перекрытия Нижневолжской набережной 31 июля
30 июля 2021 16:51  [121] Глеб Никитин пообещал продолжить догазификацию юга Нижегородской области
30 июля 2021 16:29  [115] Знатоки истории Нижнего Новгорода могут выиграть фирменные призы с символикой "Нижний 800"
Общество

Изменения в работе общественного транспорта вводятся из-за перекрытия Нижневолжской набережной 31 июля

30 июля 2021 16:54  [202] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде 31 июля временно приостановят движение по Нижневолжской набережной, на Благовещенской площади и на площади Маркина. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.

В частности, ограничения будут действовать с 00:01 до 23:59 31 июля. В это время будет приостановлено движение транспорта по Нижневолжской набережной - на участке от улицы Широкой (Зеленского съезда) до Благовещенской площади. Кроме того, движение будет перекрыто на Благовещенской площади и на площади Маркина.

Объезд будет организован по прилегающим улицам, отметили в ведомстве.

В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства добавили, что 31 июля изменятся маршруты общественного транспорта:

- А-5 пойдёт по ул. Ильинской улице, ул. Добролюбова, Зеленскому съезду в оба направления;

- А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 будут следовать в направлении пл. Свободы – по Похвалинскому съезду, ул. Маслякова, пл. Горького, ул. Горького; в направлении Канавинского моста – по ул.Горького, пл. Горького, ул. М. Покровской, Похвалинскому съезду;

- А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45 маршрут № 304 в направлении ул. Минина поедут по Похвалинскому съезду, ул. Маслякова, пл. Горького, пл. Свободы, ул. Варварской, ул. Пискунова; в направлении Канавинского моста – по ул. Пискунова, ул. Варварской, через пл. Минина и Пожарского, снова по ул. Варварской, пл. Свободы, пл. Горького, ул. М. Покровской, Похвалинскому съезду;

- А-45 в направлении ул. Минина пойдёт по ул. Горького, пл. Свободы, ул. Варварской, ул. Пискунова; в направлении пл. Горького – по ул. Пискунова, ул. Варварской, через пл. Минина и Пожарского, Варварку, пл. Свободы и ул. Горького;

- А-71, А-95 проследуют по Похвалинскому съезду, ул. Маслякова, пл. Горького, пл. Свободы, ул. Варварской до остановки "Площадь Минина и Пожарского", в обратном направлении – от пл. Минина и Пожарского по Варварке, пл. Свободы, ул. Горького, ул. М. Покровской, Похвалинскому съезду;

- Т-87 сократит маршрут до остановки "Стрелка".

Кроме того, от остановок "Благовещенская площадь" и "Стрелка" будут организованы дополнительные рейсы автобусов по маршрутам: А-1, А-19, А-26, А-41, А-43, А-45, А-61, А-40, А-43, А-45, А-48, А-52, А-58, А-64, А-64, А-71, А-95.

Работа трамваев маршрута № 2 в оба направления и троллейбусов №9 и №31 будет продлена 31 июля до 23:00.

Напомним, ограничения вводятся в связи с проведением на Нижневолжской набережной фестиваля "Столица закатов", в рамках которого 31 июля выступят победитель "Грэмми" Imanbek, а также диджейские коллективы Swanky Tunes и Going Deeper. Кроме того, после завершения концертной программы в акватории Волги пройдёт грандиозный фейерверк.

Ранее также сообщалось, чnj 1 августа на целые сутки приостановят движение по Нижневолжской набережной - от улицы Широкой до Казанского съезда. Ограничения вводятся в связи с торжественными мероприятиями, посвящёнными открытию Чкаловской лестницы после реконструкции.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Транспорт Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Дима Билан 22 сентября КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph