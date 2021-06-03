Улицу Семашко в Нижнем Новгороде перекроют до 23 августа

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В Нижнем Новгороде в Автозаводском районе с 3 августа будет временно прекращено движение транспорта на улице Семашко. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Отмечается, что будет перекрыт участок дороги напротив дома №33а. Ограничения будут действовать с 8.00 3 августа до 23 августа включительно.
Объезд зоны работ будет организован по прилегающим улицам, добавили в дептрансе.
Напомним, на данном участке уже ограничивали движение с 15 до 23 июля в связи с ремонтно-восстановительными работами на теплосетях.
Ранее сообщалось, что движение транспорта приостановят со 2 до 5 августа на улице Полярной в Приокском районе. Общественный транспорт, следующий через улицу, временно изменит свои маршруты.
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