Улицу Семашко в Нижнем Новгороде перекроют до 23 августа Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в Автозаводском районе с 3 августа будет временно прекращено движение транспорта на улице Семашко. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Отмечается, что будет перекрыт участок дороги напротив дома №33а. Ограничения будут действовать с 8.00 3 августа до 23 августа включительно.

Объезд зоны работ будет организован по прилегающим улицам, добавили в дептрансе.

Напомним, на данном участке уже ограничивали движение с 15 до 23 июля в связи с ремонтно-восстановительными работами на теплосетях.

Ранее сообщалось, что движение транспорта приостановят со 2 до 5 августа на улице Полярной в Приокском районе. Общественный транспорт, следующий через улицу, временно изменит свои маршруты.