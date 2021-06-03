"Ростелеком" приглашает нижегородцев в летний кинотеатр "Сад кино" Общество

Фото: Ростелеком

"Ростелеком" проведет в Нижнем Новгороде кинопоказы под открытым небом. Летний кинотеатр расположился в парковой мини-зоне во дворе дома 22а на улице Новой. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Это одно из пяти тематических пространств в квартале церкви "Трех Святителей" ландшафтного фестиваля "Исторический парк", который проходит в столице Приволжья в дни празднования 800-летия города.

В августе по пятницам и субботам нижегородцы и гости города смогут посмотреть фильмы из коллекции видеосервиса Wink. Показ первых кинокартин – российской киноленты "Пугало", получившей главный приз кинофестиваля "Кинотавр" в 2020 году, и документальной биографии о британском арт-авангардисте Бэнкси – состоялся в минувшие выходные.

Сад кинематографа раскинулся под сенью столетних деревьев во дворе старинного дома коллежской секретарши Марьи Васильевой. Здание было построено в 1847 году по проекту А. А. Пахомова. Здесь был заброшенный пустырь в окружении ветхих расселенных построек. Энтузиасты из команды ландшафтного фестиваля "Исторический парк" возродили двор буквально из руин. Теперь это закрытая, свободная от городской суеты территория. Вдохновленные опытом дизайнеров из других регионов участники проекта продумали каждую деталь.

Зрительскую площадку окружают клумбы с цветущими флоксами, гортензиями и газон, где во время киносеанса можно разместиться на удобных пуфах. В глубине дворика находится расселенный дом с резными наличниками, декорированными кадрами кинопленки из фильмов, съемки которых проходили в Нижнем Новгороде. Закрывает пространство прекрасно сохранившийся элемент архитектурного ансамбля – брандмауэр, защищавший когда-то соседние деревянные постройки от пожара. Именно здесь установлен киноэкран, на который проецируется видео.

"Организаторы проекта мечтали создать пространство впечатлений, живую тематическую локацию, и эта задумка удалась. Благодаря их энтузиазму в самом сердце Нижнего Новгорода появились островки почти домашнего, дачного уюта на свежем воздухе. Отрадно поддерживать такие проекты, которые горожане принимают душой и сердцем. Еще более радостно осознавать, что в этом созданном с любовью к истории города мини-парке показы фильмов из коллекции видеосервиса Wink будут главным событием».

Помогать обеспечивать сохранность исторических объектов и целостность зеленых насаждений на всех площадках фестиваля будет система видеонаблюдения от "Ростелекома". Организаторы проекта через мобильное приложение сервиса круглосуточно смогут следить за порядком в парковых зонах", сказал Дмитрий Сыров, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком".

"Благодаря поддержке АНО “Центр-800” мы сделали отличный подарок городу к его 800-летию – создали новые общественные пространства, которое уже успели полюбить нижегородцы и гости города. Теплое нижегородское лето манит в сад кинематографа. Во дворе старинной усадьбы можно босиком гулять по траве, провожать закаты, смотреть фильмы под открытом небом. Вариантов для отдыха много! Площадки фестиваля в квартале церкви “Трех Святителей” с музыкальными вечерами, мастер-классами, кинопоказами и экскурсиями ежедневно ждут гостей", добавила Юлия Офицерова, куратор ландшафтного фестиваля “Исторический парк”.

Кинопоказы будут проходить в парке кинематографа до конца лета. Ценители кино на больших экранах смогут бесплатно посмотреть зарубежные и отечественные киноленты последних лет, заслужившие высокую оценку зрительской аудитории видеосервиса Wink: криминальную драму "Афера века", комедии "Мадам парфюмер" и "Поли", фантастический фильм "Космос", триллер "Красивый, плохой, злой", семейные драмы "Мой брат – супергерой", "Наш отец", "Мой друг мистер Персиваль". На киносеанс необходимо заранее записаться на сайте организаторов фестиваля.

Напомним, в Нижнем Новгороде стартовал ландшафтный фестиваль "Исторический парк 2021". К этому мероприятию лучшие ландшафтные дизайнеры города вместе с "Волонтёрами 800" целый месяц занимались озеленением квартала церкви "Трёх Святителей", создав пять тематических садов: Линейный сад, Усадебный сад, Тайный сад, сад Кинематографа и сад "Дети Кулибина". Теперь дома и дворы в обновлённом квартале объединены в единое пространство.