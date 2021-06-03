Благоустройство в сквере 70 лет Октября в Нижнем Новгороде завершится к октябрю Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Благоустройство в сквере 70 лет Октября в Сормовском районе Нижнего Новгорода завершится к октябрю. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram.

Нижегородка поинтересовалась у главы региона, когда завершатся работы в этом сквере. По ее словам, там не сделано и половины запланированного. Кроме того, на объекте уже несколько дней нет работников.

"Есть проблема с этим пространством, подрядчик оказался слабым, штрафные санкции применены, городские власти принуждают его к завершению объекта с акцентом на качество. При этом первую часть работ подрядчик выполнил и был в графике, но потом ситуация изменилась. Если разрывать контракт и искать нового подрядчика - это конкурсные процедуры, новая документация, так процесс сильно затянется. Поэтому дожимаем, движения по срокам сдачи сдвигаются примерно на месяц-полтора, ожидаем в конце сентября - начале октября завершения", - написал губернатор.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подтвердил, что держит ситуацию на контроле и отслеживает работы на объекте.

Ранее планировалось, что сквер будет готов в августе.

Напомним, в ходе благоустройства в сквере на проспекте 70 лет Октября планировалось установить игровые комплексы в "космическом" стиле. Концепция благоустройства также предполагала освобождение пространства перед церковью.