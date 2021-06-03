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Бизнес

ООО "Энергоконсалт" благоустроит территорию у Нижегородской Соборной мечети за 35 млн рублей

05 августа 2021 09:28  [98] Бизнес

ООО "Энергоконсалт" определен подрядчиком работ по благоустройству территории у Нижегородской соборной мечети, сообщает пресс-служба правительства.

Цена контракта составляет 35 млн руб. Источник финансирования – внебюджетные средства. Работы должны завершиться до 31 октября 2021 года.

Заказчиком выступает АНО "Центр 800".

Ранее эта территория не была затронута работами в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Это участок, ограниченный Казанской набережной, участком дома №8 по Казанской набережной и территорией нижегородского трамплина, включая территорию Нижегородской Соборной мечети.

Подрядчику необходимо выполнить мощение с элементами плитки, оборудовать детскую зону, установить уличные фонари, навес на площадке ТКО, а также скамейки, урны и другие малые архитектурные формы. На территории появятся декоративное ограждение, информационный стенд, уличная кухня с навесом и некапитальный павильон. Особое внимание будет уделено озеленению, площадь которого составит 1,4 тыс. кв. м. Здесь высадят кустарники, цветники и газон.

Территорию благоустроят в комплексе с площадью перед станцией канатной дороги в рамках программы "Среда 800". Концепция разработана Институтом развития городской среды Нижегородской области. Территория гармонично встраивается в обновляемое окружение, а площадь вокруг мечети получает гибкое зонирование.

Напомним, в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода в 2020 году перед станцией канатной дороги была создана полноценная площадь с городской мебелью, освещением, навигацией, зонами отдыха и клумбами, организована парковка. Здесь уложили новое мощение, сделали смотровую площадку на борскую сторону с местами для отдыха.

В настоящее время выполняется вторая очередь благоустройства. Это территория вокруг станции канатной дороги и участок улицы Сеченова, соединяющий улицу Большую Печерскую с зоной посадки канатной станции через новую пешеходную связь.
Ключевая задача концепции – создание прямой оси от Большой Печерской улицы до входа на канатную дорогу и подчиняющаяся этому решению удобная функциональная перепланировка территории. Также важно задействовать тропу, идущую вниз по склону. Взаимодействуя с канатной дорогой, она составит удобную пешеходную связь верхнегородской и набережной частей.

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Теги:
800 летие Благоустройство Канатная дорога
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