Допустившие ухудшения качества воды на Автозаводе компании будут привлечены к ответственности Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Допустившие существенного ухудшения качества горячей воды в Автозаводском районе компании будут привлечены к административной ответственности. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Речь идет об ООО "Наш дом", ООО "Автозаводская ТЭЦ" и ООО "Теплосети". В отношении этих компаний в суд направлено исковое заявление с требованием подачи жителям Автозаводского района горячей воды нормативного качества.

Компании привлекут к ответственности по статье 6.5 КоАП России (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде). Теперь им грозит штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно информации Роспотребнадзора, сегодня принято решение о возобновлении водоснабжения трех жилых домов.

Ранее сообщалось, что промывка систем водоснабжения продолжается в Автозаводском районе.

Напомним, горячее водоснабжение временно прекращено в пяти домах по адресам: ул. Пермякова, д.36, д.46, ул. Дьяконова, д.1А, ул. Комсомольская, д.35, ул. Прыгунова, д.15А - постановлением Роспотребнадзора в связи с существенным ухудшением ее качества по цветности, мутности и содержанию железа. Жалобы от жителей на резкий и неприятный запах от текущей из крана воды поступают в управление с 29 июля.