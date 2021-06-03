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Общество

Допустившие ухудшения качества воды на Автозаводе компании будут привлечены к ответственности

06 августа 2021 15:37  [59] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Допустившие существенного ухудшения качества горячей воды в Автозаводском районе компании будут привлечены к административной ответственности. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Речь идет об ООО "Наш дом", ООО "Автозаводская ТЭЦ" и ООО "Теплосети". В отношении этих компаний в суд направлено исковое заявление с требованием подачи жителям Автозаводского района горячей воды нормативного качества.

Компании привлекут к ответственности по статье 6.5 КоАП России (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде). Теперь им грозит штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно информации Роспотребнадзора, сегодня принято решение о возобновлении водоснабжения трех жилых домов.

Ранее сообщалось, что промывка систем водоснабжения продолжается в Автозаводском районе. 

Напомним, горячее водоснабжение временно прекращено в пяти домах по адресам: ул. Пермякова, д.36, д.46, ул. Дьяконова, д.1А, ул. Комсомольская, д.35, ул. Прыгунова, д.15А - постановлением Роспотребнадзора в связи с существенным ухудшением ее качества по цветности, мутности и содержанию железа. Жалобы от жителей на резкий и неприятный запах от текущей из крана воды поступают в управление с 29 июля.

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Теги:
Автозаводский район Роспотребнадзор
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