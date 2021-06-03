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Общество

Промывка систем водоснабжения продолжается в Автозаводском районе

03 августа 2021 12:16  [63] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Промывка систем водоснабжения продолжается в Автозаводском районе. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода.

"С момента поступления жалоб теплосетевой организацией ООО "Теплосети" было незамедлительно обеспечено проведение мероприятий по промывке трубопроводов ГВС с последующим взятием проб воды. Горячее водоснабжение планируется восстановить после проведения всех необходимых работ и установления нормативных показателей качества.  Результаты проб горячей воды повторно будут получены после проведения промывки трубопроводов ГВС", - говорится в сообщении.

Причины, повлекшие ухудшение качества горячей воды, сейчас выясняются.

Отметим, что поставку горячей воды на Автозаводе производит ООО "Автозаводская ТЭЦ", сети горячего водоснабжения эксплуатирует ООО "Теплосети".

Напомним, горячее водоснабжение временно прекращено в пяти домах по адресам: ул. Пермякова, д.36, д.46, ул. Дьяконова, д.1А, ул. Комсомольская, д.35, ул. Прыгунова, д.15А - постановлением Роспотребнадзора в связи с существенным ухудшением ее качества. Жалобы от жителей на резкий и неприятный запах от текущей из крана воды поступают в управление с 29 июля.

 Ранее сообщалось, что водоснабжение будет восстановлено 1 августа.

"Это очень масштабная проблема, с которой невозможно справиться быстро, увы. Работы ведутся, но для того, чтобы вода вновь была чистой, необходимо очистить всю систему водоснабжения, что сейчас и делается. В ближайшие дни должен быть результат", — ранее прокомментировал ситуацию губернатор Нижегородской области на своей странице в соцсети Instagram.

Как сообщалось 30 июля, анализ холодной воды также показал превышение параметров уровня окисляемости воды, а также превышение по параметру "запах". Однако, сейчас, по информации департамента, отклонения показателей от нормативов не зафиксировано.

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Теги:
Автозаводский район ЖКХ
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