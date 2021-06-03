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Общество

Прокуратура организовала проверку после отказа в зачислении первоклассников в нижегородскую школу №103

08 августа 2021 17:20  [106] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Прокуратура организовала проверку после отказа в зачислении 77 первоклассников в нижегородскую школу №103. Об этом сообщает телекомпания "Волга".

Проживающие по микроучастку в Верхних Печерах дети не смогли зачислиться в первые классы из-за нехватки свободных мест. Так, в первые классы образовательного учреждения заявления подали родители 227 детей, из них только 150 были зачислены в школу.

"Будет проведена проверка в отношении должностных лиц образовательного учреждения, а также сотрудников администрации города, которая проводит мониторинг укомплектованности классов образовательной организации. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о возможности принятия мер прокурорского реагирования", - рассказала старший помощник прокурора по Нижегородской области по взаимодействию со СМИ Кристина Воловик.

Также прокуратура проверит информацию о возможном наличии на микроучастке фиктивных прописок.

Напомним, ранее глава министерства образования Нижегородской области Ольга Петрова заявила, что ведомство держит на контроле ситуацию с зачислением первоклассников в школы, поскольку еще не все родители будущих первоклассников определились с выбором школы, и сейчас возникает много вопросов, связанных именно с зачислением детей в ту или иную школу.

"Принять детей с микроучастка школы 103 могут школа № 7 и  школа № 42", - ранее отметили в администрации.

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Теги:
Дети Школы
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