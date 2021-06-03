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Общество

Цифровой флюорограф и два УЗИ-аппарата поступили в поликлинику №34 Нижнего Новгорода

11 августа 2021 08:42  [111] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Цифровой флюорограф и два УЗИ-аппарата поступили в поликлинику №34 Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в минздраве Нижегородской области.

Согласно информации, на эти цели из регионального бюджета было выделено свыше 13,7 млн рублей.

"Цифровая флюорография в разы снижает лучевую нагрузку на человека, проходящего исследование, обеспечивает более высокую информативность, возможность хранения данных на всех видах носителей и передачи через Интернет", - сказала главный врач поликлиники Анна Эделева.

Она добавила, что на собственные средства медицинской организации в текущем году был проведен ремонт флюорографического кабинета.

Поликлиника городской клинической больницы № 34 обслуживает жителей Советского района областного центра. Пациенты здесь могут получить многопрофильную квалифицированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Прием ведут кардиолог, инфекционист, невролог, отоларинголог, стоматолог, офтальмолог, терапевт, физиотерапевт, уролог, хирург, дерматовенеролог, колопроктолог и другие врачи. Работает травматологический пункт.

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина на территории Российской Федерации стартовала целевая программа модернизации первичного звена здравоохранения. Ее главная цель - обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи. При разработке мероприятий программы проводился комплексный анализ состояния системы здравоохранения в первичном звене, что позволило максимально учесть все аспекты, влияющие на качество медицинской помощи.

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Теги:
Медицина и здоровье
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