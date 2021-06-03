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Скейтпарк и уличный кинотеатр откроются на ул. Большой Покровской в Нижнем Новгороде после завершения благоустройства. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".
Развлекательная зона будет находится у кинотеатра "Октябрь".
Согласно информации, в настоящее время рабочие заливают опалубку скейтпарка.
Напомним, благоустройство Большой Покровской в Нижнем Новгороде должно завершиться к 12 августа. На благоустройство данной территории направлено 400 млн рублей.
Ранее сообщалось, что проектировщики выбрали для благоустройства Покровки нейтральный и современный дизайн, для того чтобы подчеркнуть аутентичное историческое наследие территории.
Отметим, концепцией развития ул. Б.Покровской архитектурного бюро КБ "Стрелка" также предполагалось создание площади художественных промыслов у кукольного театра и сквера около корпуса ННГУ им.Лобачевского.
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