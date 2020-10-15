Стало известно, на каком этапе находится разработка новой транспортной схемы Нижегородской области

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Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Артем Бафанов рассказал, на каком этапе находится разработка комплексной схемы изменения работы общественного транспорта Нижегородской агломерации.
Как сообщает пресс-служба ОНФ, информацию о схеме Артем Бафанов озвучил во время очередного обсуждения проекта создания сети платных парковок в Нижнем Новгороде.
Артем Бафанов рассказал, что сейчас разработчик схемы "формализовал существующие проблемы", а в первом квартале следующего года представит предложения по улучшению.
Напомним, что реализация новой транспортной схемы Нижегородской области оценивается в 111,1 млрд рублей.
Из общего объема предполагаемых инвестиций для модернизации городского электротранспорта потребуется 41,8 млрд рублей, на обновление подвижного состава — 17,9 млрд рублей, строительство сети транспортно-пересадочных узлов - 2,5 млрд рублей.
Новая транспортная схема также предусматривает строительство в Нижнем Новгороде еще трех станций метро и канатных дорог на территории города. Станции метро оценили в 46,3 млрд рублей, канатные дороги - в 2,63 млрд рублей.
Напомним, что новая транспортная схема предусматривает минимизацию всех дублирующих маршрутов.
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